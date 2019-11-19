中日對照讀新聞》3Dプリンター作製の人工血管 佐大、来春にも臨床開始 3D印表機製作的人工血管 日佐賀大學、明春開始臨床試驗

以3D生物列印製成的人工血管。（取自網路）

2019-11-19 05:30:00

◎茅毅

佐賀大医学部の中山功一教授らの研究チームは12日、「バイオ3Dプリンター」を使って人工透析患者の皮膚の細胞から血管を作製し、患者に移植する臨床研究を、早ければ2020年4月にも始めると発表した。同大によると、バイオ3Dプリンターで細胞から作製した構造体を人に移植するのは世界で初めてという。

日本國立佐賀大學醫學院的中山功一教授等組成的研究團隊12日宣布，將使用「3D生物印表機」，藉由洗腎患者皮膚的細胞製作血管，最快將於2020年4月開始進行將該血管移植給病患的臨床試驗。根據佐大，此乃全球首度以3D生物印表機，將用細胞製成的結構體移植到人體。

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バイオ3Dプリンターは人の細胞から立体的な構造体を作る。人工血管は、採取した細胞を培養して塊を作り、筒状に配置した針に刺して積み重ねて形成。直径約5ミリ、長さ約5センチの血管ができる。

3D生物印表機係以人類細胞製作立體的結構體。人工血管則以培養採集到的細胞，製成構造塊，再將其扎入筒狀排列的針陣列的方式，堆疊後形成。完成直徑約5毫米、長約5公分的血管。

臨床研究は末期の腎不全でシャントにトラブルを抱える患者3人を想定。脚の皮膚を採取し、愛知県蒲郡市の再生医療ベンチャーにある3Dプリンターで人工血管を作製後、シャントとして移植。人の細胞を使うため、アレルギー反応や細菌の感染リスクを抑制する効果が期待できるという。

前述臨床試驗，將針對因末期腎衰竭而血液透析廔管（shunt）出現問題的3名患者。採集他們腳部的皮膚，利用在日本愛知縣蒲郡市的再生醫療新創公司內的3D生物印表機，製作人工血管後，當做廔管植入體內。由於使用人體細胞，因此可以期待其具有抑制過敏反應和細菌感染風險的效果。

ニュース・キーワード新聞辭典

刺（さ）す：動詞，刺、扎。僕（ぼく）の胸（むね）を刺した。（刺痛我的心。）

積（つ）み重（かさ）ねる：動詞，累積、堆疊。品物（しなもの）を倉庫（そうこ）に積み重ねる。（將東西堆在倉庫裡。）

単語を読みましょう

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