《中日對照讀新聞》暗闇で目が慣れるメカニズムを解明 阪大研究チーム 大阪大學研究團隊 釐清眼睛在暗處會適應的機制

緬甸東北部撣邦（Shan State）首府東枝（Taunggyi ）市11月5日慶祝又稱為「點燈節」的「光明節」（Tazaungdaing Lighting Festival ），數百顆五彩繽紛、會施放燦爛煙火的天燈，在夜空中冉冉上升。載歌載舞的參加者雖high翻天，但為了避免發生火災等意外，消防隊員也在現場待命。（法新社）

2019-11-12 05:30:00

◎茅毅

暗闇でも目が慣れると見えるようになるなどの「明暗順応」について、メカニズムを解明したと、大阪大の研究チームが7日、欧州の分子生物学専門誌で発表した。

針對即使一片漆黑，一旦眼睛習慣就看得到的「暗適應」（dark adaptation），日本國立大阪大學的研究團隊釐清其機制，7日發表在一份歐洲的分子生物學專業期刊。

請繼續往下閱讀...

明暗順応は生物にとって重要な機能だが、網膜の損傷や老化を招く一因にもなる。明暗順応を制御し、網膜を保護できる薬剤の開発を可能にする研究成果だ。

對生物而言，暗適應雖是重要功能，但也會成為引起視網膜損傷和老化等的原因之一。該團隊的研究成果，讓未來有可能研發出藉由控制暗適應，得以保護視網膜的藥物。

研究チームは、光を感じる網膜の視細胞の中では「トランスデューシンα（Tα）」というたんぱく質の移動に関わる分子を突き止め、この分子を作れないようにしたマウスで実験した。すると、暗い場所で目の感度が上がらない一方、強い光を当てても視細胞の死滅を通常のマウスの半分ほどに防げたという。

研究團隊在視網膜感光的視細胞中，發現與名為「輔導蛋白α」（transducin α，或稱轉導蛋白α）的蛋白質移動有關的分子。在使實驗小鼠不會產生這種分子後，利用其進行實驗。於是，牠們的眼睛在暗處感光的敏感度不會增加，並且即使遇到強光，也能使視細胞死亡的數量約為一般實驗小鼠的一半。

ニュース・キーワード新聞辭典

当（あ）てる：動詞，接觸到。例：ボールを窓（まど）ガラスに当てた。（將球打在玻璃窗上。）

突（つ）き止（と）める：動詞，查明（出）、找出、發現。例：原因（げんいん）を突き止める。（查明原因。）

単語を読みましょう

暗闇（くらやみ）／明暗順応（めいあんじゅんのう）／分子生物学（ぶんしせいぶつがく）／網膜（もうまく）／損傷（そんしょう）／老化（ろうか）／一因（いちいん）／視細胞（しさいぼう）／感度（かんど）／制御（せいぎょ）／死滅（しめつ）／捉える（とらえる）／促す（うながす）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法