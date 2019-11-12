「天安門事件2.0」 美議員推文譴責港警

美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在推特發文，砲轟港警向示威者開槍如同「天安門廣場二．○」（取自網路）

2019-11-12 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民眾十一日發起罷工、罷課、罷市行動，並試圖癱瘓各區交通，對特首林鄭月娥和警方施壓，卻再次遭港警強力鎮壓，包括向手無寸鐵者近距離開槍、騎乘重型機車衝撞人群等。美國多名國會議員在「推特」發文譴責港警，直言事件形同「天安門廣場（事件）二．○」，並表明將促請參議院在本週內表決《香港人權與民主法案》。

「這不是警察國家，什麼才是？」

香港警方在港島西灣河及葵芳等地的暴力行徑，引起國際社會關切。美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）率先在推特發文，砲轟港警向示威者開槍如同「天安門廣場二．○」，並直言港警已非警察部隊，而是「打壓自由的反民主部隊」。同黨參議員霍利（John Hawley）上月訪港曾指香港已成為「警察國家」，並勸林鄭月娥下台。他十一日也推文：「如果這不是警察國家，什麼才是？」

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呼籲川普不該繼續緘默

美國「國會及行政當局中國委員會」（ＣＥＣＣ）主席、民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）強調，香港警察「已經失控」，對非武裝民眾愈發暴力，呼籲美國總統川普不該繼續保持緘默。他也對掌管參院議程決定權的共和黨大老麥康奈喊話，希望《香港人權與民主法案》本週即可排入議程。該法案上月獲眾院一致通過後就被擱置，據傳川普和麥康奈是兩大阻撓因素，前者為免影響美中貿易談判，不願就香港問題施壓中國；後者則被認為是國會「親中派」，其妻趙小蘭家族也與中國有密切商業往來。

另外，英國保守黨人權委員會委員、人權組織「站起來基金會」（Arise Foundation）創辦人朴佛（Luke de Pulford）則認為，十一日將被視為香港歷史上最黑暗的日子之一，國際社會必須採取行動，尤其是英國。他也哀嘆，一度被譽為全球最有紀律部隊的港警，向手無寸鐵的示威者開槍，又企圖駕車輾過他們，是令人難以置信的悲劇，反映情況嚴重惡化。而且，港人憂心一連串事件恐成中國介入以恢復秩序的藉口，「我擔心他們可能說中了」。

國際媒體也廣泛報導港警行徑，路透引述西灣河一名葉姓居民指出，示威者並未攻擊警方，反而是警方直接開槍，「示威者反對政府，這就是警察朝他們開槍的原因。」另外，英國廣播公司（ＢＢＣ）、金融時報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、彭博、紐約時報、華盛頓郵報、法國世界報、日本讀賣新聞等，也都大幅報導此次事件。

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