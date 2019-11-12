蔡︰港府不該用子彈回應人民

蔡英文總統。（記者廖振輝攝）

2019-11-12 05:30:00

應承諾民主自由 對話解決問題

〔記者蘇永耀、呂伊萱、林良昇／台北報導〕香港民眾十一日發動「三罷行動」，港警開槍鎮壓引發外界撻伐。蔡英文總統昨呼籲港府說，政府不該對手無寸鐵的人民開槍，開槍只會惡化問題；「北京和港府該回應香港人民的，不是子彈，而是對民主自由的承諾。」

蔡總統透過臉書表示，這段時間發生在香港的事件，讓人非常遺憾。她要再次呼籲香港政府，對話才能解決問題，認真看待香港人民對自由民主的渴望並具體回應，才是回復穩定與秩序的唯一道路。她並說，衷心期盼台灣對民主自由的堅持，能成為香港的座標。

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陸委會斥港警血腥鎮壓

陸委會昨則痛批，近期香港示威及不合作運動不斷，香港警方面對示威人士的處理及應對手段更趨粗暴及失序，並再次以實彈槍擊手無寸鐵的抗爭人士，此一血腥鎮壓惡行，已引發香港民眾極度的不滿與憤怒。

陸委會強調，全世界都已經聽見香港民眾的怒吼心聲，執政者加大打壓及管控力度，無助於跳脫以暴制暴的惡性循環。中共及港府應以更高的智慧、更開放的心態，妥善回應民眾期待；各方亦應放下手中的武器及激進的做法，尋求和平理性對話空間，才是使香港社會回復穩定的有效解方。陸委會也再次提醒，基於人身安全考量，國人應避免前往香港示威活動現場。

國民黨昨透過發言人黃心華表示，絕不樂見香港街頭暴力事件持續，亦不希望香港的社會秩序及港人的日常生活受到嚴重衝擊。國民黨再次呼籲港府與示威民眾能夠保持冷靜，以理性溝通建立良性互動，大陸當局、港府及示威團體能持續協商對話，共同找出讓社會回復穩定及恢復正常秩序的解方，也企盼蔡政府能夠拿出實際有效的方案，確保在港生活的台生、台商人身安全。

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