港警射催淚彈抓人 校園宛如戰場

香港鎮暴警察十一日闖入香港理工大學校園，逮捕「反送中」抗爭者。（路透）

2019-11-12 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港民主抗爭者與警方的衝突十一日急遽激化！為驅離並追捕示威者，鎮暴警察十一日上午短暫進入香港理工大學校園內逮人；十一日下午再朝香港中文大學校內發射多輪催淚彈、橡膠子彈，並逮捕至少四人。中大校方十一日緊急宣布十一日、十二日停課；香港大學、浸會大學、教育大學及香港職業訓練局轄下十三所學院，也因公共運輸受到嚴重影響，自行宣布十一日、十二日停課，畢業典禮也取消。

大學宣布停課 畢典也取消

香港十一日發起罷工、罷課、罷市等「大三罷」行動，示威者清晨在紅磡海底隧道口設置路障，附近的理大有示威者以欄杆堵塞校園平台、破壞校內設施。鎮暴警察到場後，向理大校園發射多輪催淚彈、布袋彈或橡膠子彈，隨後衝進校園追捕示威者。中大也有示威者在校門口設置路障，警方向校內發射多枚催淚彈和胡椒球。警方聲稱，進入校園會遵守既定程序和指引，維持治安。

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位於荃灣區的中華基督教會全完第一小學副校長鄭宗輝十一日證實，「在校園內都拾到（催淚彈）彈殼」。

港府要作對 中學生︰50年奉陪到底

香港「中學生連線」與三百二十二個學生組織及學校關注組十一日連署發表《抗爭五個月宣言》，痛批港警濫權、濫暴，執意謀殺民眾；港府持續漠視民意，拒絕回應「五大訴求」。宣言強調：「既然政府勢要與我們這一代人作對，那不管是五個月、五年還是五十年也好，我們定會奉陪到底。光復香港，時代革命！」

此外，港警十一日還強行闖入西灣河天主教聖十字架堂，拘捕五名青年，期間封鎖現場並阻礙媒體拍攝，疑似不當虐打被捕人士，引發輿論譁然。

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