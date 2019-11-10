前總統魯拉出獄 巴西恐加劇分裂

巴西前總統魯拉（中）八日提前獲釋。（法新社）

2019-11-10 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於巴西最高法院七日釋憲裁定，罪犯在用盡所有上訴機會前不得被監禁，因此，因貪汙和洗錢被重判、去年四月開始服刑的前總統魯拉，八日提前重獲自由，暫時結束五八○天的牢獄生活。魯拉仍戴罪且還面臨其他貪汙訴訟，但他的獲釋大大振奮工黨等左派陣營，也激怒現任總統波索納羅等右派勢力，勢必加劇國家兩極化分裂。

涉貪重判12年 只關580天

巴西最高法院大法官七日以六票對五票，認定刑事訴訟被告在用盡所有上訴機會前，毋須立刻入獄服刑，這項裁決將可適用於數千名罪犯，包括前總統魯拉。據悉，魯拉前年七月因捲入國營巴西石油公司貪污和洗錢案，遭聯邦法院判刑九年半；法院去年一月維持一審定罪，並將刑期延長至十二年一個月。魯拉去年四月入獄，並在今年四月獲減刑至八年十個月。

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在二○○三至一○年兩度擔任總統、現年七十四歲的魯拉，八日在數百支持者歡呼下走出巴西古里提巴市監獄。魯拉強調自己遭到「政治迫害」，控訴警察、檢察官和法官「合力把左派人士變成罪犯」，暗批現任總統波索納羅政府，「不只關押一個人，也阻撓一股思想。」阿根廷左派候位總統艾柏托（Alberto Fernandez）也推文祝賀，並批評巴西檢調對魯拉的檢控。

魯拉原預計去年十月回鍋角逐總統，遭定罪後失去資格，但仍是工黨（PT）等左派陣營要角。美聯社分析，魯拉獲釋可能激怒保守派，包括將魯拉遭定罪視為打擊貪腐重要成果的政府當局。分析家也認為，魯拉獲釋有助團結工黨，但也凝聚反魯拉勢力；雖然目前工黨和盟友掌握的國會席次，不足影響執政黨的經改措施，但魯拉重返政壇將推升工黨明年市政選舉選情。

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