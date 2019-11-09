7泛民議員涉511立會衝突 1人已被逮

香港立法會內務委員會八日下午舉行會議前，主持會議的泛民派議員郭榮鏗提出為周梓樂默哀，約廿名泛民派議員持白花站立，但蔣麗芸、張華峰等建制派議員卻離場，其他建制派議員也不在座位上。 （圖取自《立場新聞》）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在香港人為香港科技大學墜樓逝世學生周梓樂哀悼之際，七名泛民派議員在八日晚上遭到警方拘捕或預約拘捕，罪名與五月十一日立法會《逃犯條例》修訂草案法案委員會爆發衝突有關。

朱凱迪「臉書」專頁八日晚間近十一時發文指出，朱凱迪在晚間十時十五分在自家樓下被警方拘捕，據悉原因為涉嫌五月十一日在建制派議員選出的臨時主席石禮謙主持的立法會「逃犯條例」法案委員會上，觸犯《立法會（權力及特權）條例》第十九條。香港媒體報導，「民主黨」議員林卓廷、「人民力量」陳志全，以及區諾軒、范國威、郭家麒和梁耀忠等泛民議員，也都稱已收到警方通知預約拘捕，其中梁耀忠稱將於今晚七時被捕。

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根據《立法會（權力及特權）條例》第十九條，任何人干預議員、立法會人員，襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員，贊成或反對任何動議，最高可罰款一萬港幣（四萬台幣）和監禁十二個月。

香港立法會五月十一日原預定審議《逃犯條例》修訂草案，但反修法的泛民派和支持修法的建制派各自推派主席召開「法案委員會」，演變為雙方互相干擾及肢體碰撞，場面陷入嚴重混亂，兩邊議員皆傳出受傷。

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