韓正見林鄭 讚港警克盡職守

負責香港、澳門事務的中共中央政治局常委兼國務院副總理韓正，六日在北京接見香港特首林鄭月娥，讚許港府「千方百計穩控局勢」，港警克盡職守「止暴制亂」，並譴責「反送中」抗爭者踐踏法治，挑戰「一國兩制」底線。 （取自網路）

2019-11-07 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕負責香港、澳門事務的中共中央政治局常委兼國務院副總理韓正，六日在北京「釣魚台國賓館」接見香港特首林鄭月娥，表達北京中央政府對香港政府、香港警隊的表現予以充分肯定，高度讚許港府「千方百計穩控局勢」，港警克盡職守「止暴制亂」，同時譴責「反送中」示威者踐踏法治，嚴重破壞香港社會秩序，挑戰「一國兩制」底線。此外，中國也宣布推出十六條措施，便利港澳居民。

中國宣布惠港澳16條

韓正指稱，「反送中」抗爭者的行為遠超出法律道德底線，「這種極端暴力破壞活動在當今世界任何國家和地方都不能容忍和接受」。韓正強調，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要的工作，也是香港行政、立法、司法機關的共同責任和最大共識 ，「希望社會進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量」。

請繼續往下閱讀...

對此說法，身為大律師的香港民主派政黨「公民黨」立法會議員陳淑莊，呼籲韓正在尊重港人治港、高度自治的原則下「慎言」；陳淑莊強調，香港重要的核心價值是「法治」而非「人治」，香港是三權分立的地方，立法、司法機關都不屬於行政機關的一部分，立法機關應監督政府，司法制度也不該因中央政府指示或領導人意向而做出相應判決。

韓正六日會晤林鄭月娥，旨在調整現有的香港大灣區規劃；根據二月發布的大灣區規劃綱要細則，香港的定位是「鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能」等。

林鄭月娥晚間在北京表示，粵港澳大灣區小組已同意推出十六條措施，對港澳居民提供便利、對專業人士提供協助，以及將大灣區創建成「國際創科中心」。這些措施包括港澳居民在大灣區九市購屋，可不限條件購買一戶。此外，在大灣區城市工作的港人，子女在中國受教育可獲得同等待遇、進出中國享有便利措施；亦同意協助專業人士如律師、建築業及保險業進入大灣區。

十六條措施中包括將探索建立跨境理財通機制，香港金管局總裁余偉文表示，此舉可為兩地金融業開闢更大市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法