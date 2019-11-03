中國挺解密網站 肉搜「暴徒」恐嚇

鎮暴警察2日近距離對區議員候選人陳振哲噴射胡椒噴霧，並加以拘捕。（美聯社）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕由反對香港政府《逃犯條例》修訂案進階為爭取民主的香港「反送中」示威者，不僅七月以來遭遇當局暴力鎮壓，八月起更面臨中國共產黨政府撐腰的「香港解密」（HK Leaks）網站瘋狂起底，中國官媒更齊力宣傳「香港解密」，要曝光「暴徒」嘴臉。由於該站在俄羅斯的可匿名「防彈主機」註冊域名，香港個人資料私隱專員公署（ＰＣＰＤ）無法可管，遭遇人肉搜索者只能紛紛先換電話自保，「覺得無力」。

一般網路服務提供商的服務條款皆事先言明，不許用戶出現違禁內容或行為；「防彈主機」則不然，對用戶發布的內容不設限，常成垃圾郵件、網路賭博、網絡色情的散播溫床，這類服務主要分布在中國、俄國及其周邊國家，為有心人士之母國無法管制的「境外」行為。

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近兩百人隱私遭曝光

「香港解密」註冊域名的伺服器就位在俄國，公布上百名支持示威「暴徒」的個人資料與「劣蹟」，導致近兩百位香港知名社會運動人士、新聞從業人員、立法會議員的隱私資料曝光，不重複瀏覽量至今已累積達十七．五萬次，相關消息在臉書更有逾兩百萬人追蹤。

儘管未經同意下揭露電話號碼等個人資料在香港屬非法，但「香港解密」依然故我，無視ＰＣＰＤ要求移除上述資訊，八月以來域名多次變更但換湯不換藥，放有象徵「反送中」陣營「黑衣人」照片的首頁橫幅，更以中文挑明寫著：「我們想知道你是誰，為何要搞亂香港！」

結果，被起底者不得安寧。台灣「獨眼新聞」記者陶貞穎因八月曾與港人「商討暴力份子赴台避難」，護照號碼被公開。香港《蘋果日報》旗下一名女記者接到上百通威脅電話，對方叫她「婊子」，還揚言殺了她，令她「真的感到無力」，只好停用手機。另名示威者懷疑中國政府搞鬼，因他八月赴中出差返港時，在邊境被公安盤問五小時，索性報了假地址，結果「同樣的假地址出現在『香港解密』」。

不過，部分「反送中」人士近來也以其人之道還治其人之身，披露香港警察及其家屬的個人資料，ＰＣＰＤ已受理約兩千起案例，意謂近半港警有此困擾，香港高等法院上月廿五日已對他們這類行為發出臨時禁制令。

民眾2日在灣仔遭催淚瓦斯波及，一名抗爭者豎起大拇指為她加油打氣。（彭博）

香港民眾持滅火器經過遭到破壞的商店。（歐新社）

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