台灣列國家 五毛轟炸電腦視覺大會

上月廿九日於南韓首爾舉行的「國際電腦視覺大會」（ＩＣＣＶ）。（取自網路）

2019-11-02 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際專業技術組織「電機電子工程師學會」（ＩＥＥＥ）兩年主辦一次的電腦視覺領域頂尖學術殿堂「國際電腦視覺大會」（ＩＣＣＶ），上月廿九日於南韓首都首爾展開，官方發布的「各國發表數量」投影片明列「台灣」貢獻，令長年千方百計打壓我方國格的中國再度抓狂，致信要求糾正「錯誤」。此舉引發我國外交部強烈反彈，抨擊中國「令人不齒」的泛政治化粗暴行徑，並強調「無法改變台灣在政治上不隸屬中國的客觀事實，更深化台灣人民對中國反感與厭惡。」

ＩＣＣＶ在接到來自中國的抗議後，就把相關統計數據的「國別」，改為「國家／地區」，我方國家地位遭模糊。中國電腦視覺社群開設的微信討論平台「CVer」版主Amusi，自稱此案主事者。來自中國上海大學的他，上月卅一日致信本年度的ＩＣＣＶ組織委員會，當天下午一時看到官方網站做出上述「回應」，自認「這次的反饋是有效的！」

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Amusi強調，「如果不反饋，以為是默認」，對於原圖表中「台灣被錯誤地列為一個國家」，「起碼我們不認同的態度要表達出來。學術面前無國界，但一些原則性錯誤不能犯」，以免日後其他頂尖學術會議有樣學樣「這麼表述」。最後再次聲明，「台灣自古以來就是中國的一部分」，中國網友對他的行動則給予熱烈支持。

對此，我國外交部發言人歐江安表示，此事暴露了中國官方和學術界皆以政治凌駕一切的霸道本質，已指示駐美國紐約辦事處聯絡ＩＥＥＥ，呼籲對方恪守學術中立、勿屈從於中國的政治壓力，並要求更正任何損及台灣國家地位與ＩＥＥＥ國際聲譽的不當作為。她重申，「台灣不是中華人民共和國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣兩千三百萬人民」，中方向國際社會強銷「一個中國原則」一事，只凸顯台灣不是中國一部分的普遍認知，呼籲理念相近的自由民主國家，共同遏止中國利用「銳實力」在不同領域步步進逼。

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