憂中資擾學術 LSE中國課程喊卡

英國倫敦政經學院（LSE）考量學術自由可能受影響，決定暫緩由中國商人李世默資助的中國課程。（取自網路）

2019-10-30 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年對歐美大專院校的資金援助，引發政治干預學術隱憂。英國「金融時報」廿七日披露，倫敦政治經濟學院（ＬＳＥ）原計畫開設一門中國相關課程，但贊助者是常對北京政府和中國國家主席習近平歌功頌德的中國創業投資家、時政媒體「觀察者網」創辦人李世默，引發校內人員反彈，迫使校方暫緩課程計畫。

李世默稱習讓世界更美好

金融時報指出，ＬＳＥ上月向教職員表示，上海「成為資本」投資公司創辦人李世默，將贊助有關中國經濟、政治和社會的教學與研究課程，並由「來自中國的傑出學者」督導。然而，李世默的立場引發爭議，包括為北京一九八九年鎮壓天安門民主運動護航，及大捧習近平會讓中國和世界變得更好。

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不僅如此，李世默去年六月也曾來台，參加由前行政院長江宜樺擔任董事長的長風基金會主辦的國際學術研討會。李世默當時聲稱，中國是依循過去兩千多年選賢與能的經驗推選領導人，反觀台灣的民主和選舉制度正走向失敗之路。他也在二○一三年的「科技、娛樂與設計」（ＴＥＤ）大會演說時，讚揚「中國一黨制與時俱進、選賢任能，政權合法性深植民心」。

鑑於李世默的政治立場，ＬＳＥ學者直言過度依賴外國資金，會對學術自由構成威脅。該校曾因接受前利比亞強人領袖格達費相關人士捐款，慘遭外界抨擊，導致時任校長請辭。ＬＳＥ國際關係教授休斯（Chris Hughes）指出，李世默為該門中國課程捐贈數百萬英鎊，「我對此憤慨不已，這筆捐款對本校學者的智商是種侮辱。」他特地致函警告該校管理階層。

休斯還抨擊校方高層缺乏保護該校核心價值與名聲的意識。其他受訪學者更諷刺，所謂「中國傑出學者」必將排除反中國政府人士，例如流亡德國的中國異議藝術家艾未未，或香港學運領袖黃之鋒等人。

中國商人李世默對北京當局讚揚有加，甚至為鎮壓一九八九年天安門事件平反。（取自網路）

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