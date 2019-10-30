小摩：香港資金避風港地位不保

摩根大通指出，香港做為客戶資金「避風港」的地位恐將不保。（歐新社）

2019-10-30 05:30:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕摩根大通（俗稱小摩）針對香港銀行業進行壓力測試後發現，在歷經數月的「反送中」抗議、經濟惡化及房地產價格下跌後，香港做為客戶資金「避風港」的地位恐將不保，並使銀行業未來兩年的獲利暴跌逾六成。

銀行業獲利恐暴跌

摩根大通對恒生銀行、東亞銀行等業者進行壓力測試後預測，明年香港銀行業者獲利將分別下跌二十四％至四十五％，二○二一年將再跌三十九％至六十七％；摩根大通分析師黃聖翔發布報告指出，銀行業獲利下跌，恐使股東權益報酬率（ＲＯＥ）和核心資本緩衝明顯惡化。

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摩根大通將恒生銀行投資評等由「中立」降至「減持」，並強調對香港銀行業持審慎看法；黃聖翔表示：「香港社會動盪已持續逾四個月，卻沒有緩和跡象。」黃聖翔指出，儘管港府已推出對中小企業增加貸款和削減銀行資本緩衝等政策支持，以緩和經濟下滑壓力，但過去歷史顯示，銀行股股價必須等到根本問題解決後才會持續反彈，預估未來六至十二個月銀行股表現可能不及大盤恆生指數。

摩根大通表示，香港住宅價格、零售商鋪和辦公室租金下跌，對銀行業抵押貸款和房地產貸款造成衝擊，潛在的資本外流和香港金管局干預匯市，也傷害銀行業的淨利差；海外貸款、貿易融資、批發和零售部門的貸款也可能受到影響。

摩根大通指出，恒生銀行因較高的槓桿率，以及以港元計價的投資組合集中度高，在所有同業中可能受最大衝擊。今年以來恒生銀行股價下挫六％，東亞銀行暴跌二十三％。

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