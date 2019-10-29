中共四中全會登場 聚焦鞏固習核心

中共十九屆四中全會廿八日起在北京舉行四天。圖為會場「京西賓館」主要入口外，有軍人和維安人員把關人車進出。（法新社）

2019-10-29 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共第十九屆中央委員會第四次全體會議（十九屆四中全會）廿八至卅一日在北京召開。紐約時報和香港「南華早報」報導，中國經濟成長遲緩、美中貿易戰、延燒近五個月的香港「反送中」抗爭、非洲豬瘟疫情和物價高漲，都不是使中國國家主席習近平失眠的心腹大患，更令他擔心的潛在風險是中共本身，即該黨功能失靈、分裂及離心離德。

紐時、南早︰習的心腹大患 即中共本身

習近平本月曾引用中國歷朝歷代的案例指稱，貪腐、紀律廢弛及內訌造成皇朝衰敗，一旦中共無法強化對中國的掌控，黨將可能傾覆。出席這次四中全會約三百名黨內菁英，將在閉門會議中討論如何解決前述風險，並通過旨在防堵這類挑戰的政策。

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習近平在二日發行的第十九期中共黨刊《求是》雜誌中，發表題為「推進黨的建設新的偉大工程要一以貫之」的「十一談話」。他強調，「能打敗我們（中共）的只有我們自己，沒有第二人」。他告誡中共黨員，要防止「禍起蕭牆」，敵人就在內部。中共中央二十七日還特地發行《論堅持黨對一切工作的領導》一書，內容為習近平上任近七年來，有關「堅持黨對一切工作的領導」的七十篇文稿。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍指出，習近平前述談話，是從今後卅年的觀點著眼，中共目前的體系，仍不足以因應一場對抗各種外部勢力的「鬥爭」，還有許多漏洞。市場研究機構TS Lombard的中國研究部門主任范力行（Jonathan Fenby）也說，肇因於中共政治體系本質的主要問題，已逐漸滲透到中國各個部門的活動，政治上的限制削弱了積極進取。

對習近平本人的政治生命而言，最重要的莫過於能否牢牢掌控中共這個全球執政第二久的政黨。范力行表示，四中全會是習近平集權行動的最新一步，會中可能做出制度上的改變，精簡命令的傳達，但主要部分可能是強化習本人的領導統御。

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