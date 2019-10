中英對照讀新聞》Trash for tickets on Indonesia’s ’plastic bus’ 印尼「塑膠公車」用垃圾當車票

2019-10-17

◎孫宇青

Dozens of people clutching bags full of plastic bottles and disposable cups queue at a busy bus terminal in the Indonesian city of Surabaya - where passengers can swap trash for travel tickets.

在印尼泗水市一處繁忙的公車總站,數十名乘客手上抓著裝滿塑膠瓶和拋棄式杯子的袋子排隊,因為可以將垃圾換成車票使用。

The nation is the world’s second-biggest marine polluter behind China and has pledged to reduce plastic waste in its waters some 70 percent by 2025.

印尼是僅次於中國的全球第2大海洋污染國,因此已承諾在2025年前,將其海域的塑膠廢棄物減少約70%。

The Surabaya scheme has been a hit in the city of 2.9 million, with nearly 16,000 passengers trading trash for free travel each week, according to authorities.

當局表示,人口290萬的泗水市採取的作法大受歡迎,每週有近1萬6000名乘客用垃圾換取免費搭乘公車。

An hour-long bus ride costs three large bottles, five medium bottles or 10 plastic cups. But they must be cleaned and cannot be squashed.

搭公車1小時須付3個大瓶罐、5個中瓶罐或10個塑膠杯子;這些瓶罐都必須清洗乾淨,而且不能被壓扁。

Franki Yuanus, a Surabaya transport official, says the program aims not only to cut waste but also to tackle traffic congestion by encouraging people to switch to public transit.(AFP)

泗水市交通官員富蘭奇.于安努斯(譯音)說,該計畫不僅希望減少廢棄物,也盼藉由鼓勵人們改搭大眾交通工具,解決交通壅塞問題。(法新社)

新聞辭典

disposable:形容詞,用完即丟的;一次性使用的。例句:Disposable bags are no longer provided by the shops.(商家不再提供一次性塑膠袋。)

swap:動詞或名詞,交換。例句:A guy swapped seats with me in order to sit beside his girlfriend.(一名男子為了和女朋友坐在一起,而與我換座位。)

squash:動詞,壓扁;壓碎。例句:I accidentally sat on the cake and squashed it.(我不小心把蛋糕坐扁了。)

