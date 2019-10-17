美眾院通過香港人權法案》北京老調 斥美顛倒黑白

2019-10-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院通過「香港人權與民主法案」等三項有關香港當前局勢之法案、決議案，對此，中國十五日強烈回應，並將層級拉高到形式上的中國最高權力機關人民代表大會，批評美國「顛倒黑白」；國務院、外交部、官方媒體也同聲怒批美國用心險惡、圖謀「打香港牌」遏制中國發展，中國必將反制。

人大外事委員會聲明批評美國眾議院罔顧事實、顛倒黑白，「以人權、民主之名，行搞亂香港、牽制中國發展之事」；外交部發言人耿爽說，美國「赤裸裸的雙重標準，充分暴露美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心」，若相關法案最終成法，中國必將「堅決反制」。

國務院港澳事務辦公室、外交部駐港公署、北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）也發出類似聲明。

中國官方媒體也發出相關評論，新華社批評美國「美式霸凌和雙重標準的虛偽嘴臉顯露無遺」，中央廣播電視總台微信公眾號評論揚言，美國插手香港事務，「必將付出代價」。

港府也對美國眾議院通過相關法案表示「遺憾」，「外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區內部事務」。

中國分析家認為，北京的「反制」或許不會有太多超過憤怒言詞的動作，但或許會稍微衝擊目前的美中貿易談判。

人民大學美國研究中心主任時殷弘則指出，通過香港人權與民主法案會「惡化美中貿易談判氣氛」，「但是與美國相比，中國反制力量通常較弱」。

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