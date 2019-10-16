轟莫雷挺港不顧後果 詹皇挨批舔共

2019-10-16

〔編譯孫宇青、記者粘藐云／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷挺香港示威所釀成的風波，雖在中國政府刻意壓制下逐漸平息，但美國國內仍有檢討聲浪。NBA洛杉磯湖人隊球星、人稱「大帝」或「詹皇」的詹姆斯（LeBron James），十五日首度對這場風暴發表評論，指責莫雷「沒搞清楚狀況」，又說必須對言論自由「考量後果」，獲得中國外交部發言人耿爽附和，但也再次引發美中兩國網友激烈交鋒！

中國外交部發言人耿爽附和

甫結束在中國兩場NBA季前熱身賽的詹姆斯，十四日返美後一改在中國期間的低調，大談莫雷的挺港風波。他表示，在享有言論自由時，不顧別人、只想到自己的話，就會帶來「負面後果」，理應三思而後行。對於莫雷推文表示「挺自由、撐香港」，他更直言莫雷「被誤導或沒有好好釐清（中國與香港）狀況」，因此在「經濟、身體、情感、精神等各方面傷害了很多人」。

據報導，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）曾要求球員公開力挺言論自由，但遭詹姆斯拒絕。詹姆斯甚至不滿聯盟「滅火」不力，沒有全力保護球員利益，導致其他球員被莫雷的談話拖累，還傳出他質疑聯盟不顧球隊與球員「在中國的人身安全」。

詹姆斯發言引爆美國網友怒火，認為他「對美國就大聲，對中國就跪舔」，對言論自由、人權根本雙重標準。有網友翻出詹姆斯過去引用已故民權領袖金恩博士名言「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義」回嗆；也有人質疑他「為了共產黨的髒錢出賣靈魂」；甚至有人諷刺地提問，「當你說『這週過得很糟』之前，有想過新疆『再教育營』裡穆斯林的感受嗎？」

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