中國簽證勒索 阻美國會團訪台

2019-10-15

〔編譯孫宇青、記者呂伊萱／綜合報導〕中國政府的蠻橫行徑再添一樁！美國國會眾議院民主黨籍議員馬隆尼（Sean Patrick Maloney）十三日在《華爾街日報》撰文指出，國會一個跨黨派訪問團日前造訪亞洲，但北京本月初以行程包括台灣為由，拒絕發予訪中簽證，甚至要求發表承認北京「一個中國」原則的聲明。馬隆尼強調，北京的「簽證勒索（visa blackmail）」行為，只會讓美國國會更支持台灣。

友台議員：只會讓美國會更支持台灣

我外交部發言人歐江安表示，中國政府行徑「霸道橫蠻」，以威逼手段企圖阻撓美國國會友台議員與我國互動，外交部予以嚴厲譴責。歐江安說，中國無所不用其極打壓台灣及我國友人，無益兩岸關係正面發展，更激起國際社會對台灣更強而有力的支持。總統蔡英文已於十月七日在寓所接見馬隆尼等訪問團，感謝美國國會支持台灣，期盼雙方更緊密合作，進一步加強互惠夥伴關係。

馬隆尼以「北京試圖霸凌國會（Beijing Tries To Bully Congress）」為題撰文指出，中國官員多次表示，只要他們取消訪台，即可取得簽證。他斥責北京意圖制止美國國會和台灣穩健交流的悠久傳統，在美國行政部門對官方訪問自我設限的情況下，這類交流更形重要。當馬隆尼表明拒絕取消訪台後，中方竟轉而要求其發表支持北京版的「一中政策」聲明。

中為控制國際輿論 限縮各國與台交流

馬隆尼指出，台灣彰顯華人也能享有蓬勃民主發展，無疑讓北京倍感威脅；尤其台灣在政治上的成功，更為獨裁中共的謊言和藉口帶來挑戰。因此，中國國家主席習近平才會試圖透過經濟脅迫和軍事施壓，來扼殺台灣民主、逼迫台灣與中國統一。北京積極壓制美國對香港「反送中」民主抗爭，以及對新疆維吾爾族的支持，限縮各國與台灣交流，都是為了控制國際輿論。

例如聯合、達美、美國航空公司及萬豪酒店等美國大企業，近年來都遭中方施壓移除官網上指涉台灣為國家的內容。尤有甚者，中方資助散布假新聞及援助親北京候選人等行動，干預台灣去年底的縣市長暨地方議會大選；如今又有跡象顯示，北京試圖對台灣明年初的總統暨國會大選重施故技。

馬隆尼強調，拒絕美國議員是北京打壓台灣的最新行動，但美方有義務履行《台灣關係法》，北京這種「拙劣的施壓行動」，只會加強美國國會對台灣的支持。他最後提到，將在數月內設法讓國會加強美國挺台力道；在台灣面臨北京強力施壓之際，美方的支持不僅有實質必要，也是義之所趨。

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