反送中即時地圖下架 蘋果也爆舔共

2019-10-11

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕蘋果（Apple）公司十日態度大逆轉，以「威脅公共安全」為由，下架了可追蹤香港警力部署的手機應用程式「HKmap即時地圖」，Google也被控訴下架網友自製的手機遊戲「時代革命」，引起網友非議。不過，瑞典網路保安科技公司「Yubico」則贊助香港示威者五百個身分認證裝置，為示威者提供資安保護。

Google下架時代革命手遊

「HKmap即時地圖」是「HKmap.Live全港抗爭即時地圖」的手機版本，民眾可以在地圖上即時標註警力配置、催淚彈位置等資訊，供其他抗爭者參考。而抗爭者們通常以小狗圖案標註警察，並戲稱警車為「狗車」。二日「HKmap即時地圖」開發者指控，蘋果以「鼓勵不法」為由，拒絕讓這款應用程式上架。接受開發者的申訴後，蘋果四日終於上架「HKmap即時地圖」。中國官媒《環球時報》六日馬上撰文批這款應用程式是「暴徒好幫手」。《人民日報》九日也抗議蘋果「為暴徒護航」。

蘋果十日發布聲明表示，經過調查，他們發現「HKmap即時地圖」會「危害香港執法人員與居民」，決定下架該應用程式。「HKmap即時地圖」的第三方應用程式「BackupHK」也同時被下架，目前香港示威者僅能透過Google Play下載，或使用「HKmap.Live全港抗爭即時地圖」網頁版。

「HKmap即時地圖」開發者回應，他們不認同蘋果的指控，強調「HKmap即時地圖」從未鼓勵、煽動犯罪活動，僅負責整合訊息。開發者也點出蘋果《審核指南》標示不清，指出臉書、推特在某些時間點，也會含有使用者生成的違規內容。批評蘋果打壓香港的自由與人權，像NBA、暴雪（Blizzard）一樣令人失望。

Google也遭指控下架香港網友自製的手機遊戲「時代革命」，遊戲開發者表示，「時代革命」的遊戲故事圍繞於六月至今的香港反送中運動，卻被Google告知違反「敏感事件政策」。目前開發者已向Google提出上訴，並要求Google解釋原因，了解Google是否進行自我審查。

瑞典公司反贊助示威者

與身陷爭議的蘋果及Google不同，瑞典「Yubico」公司近日以致力保障「開放網路與自由言論」為由，慷慨贊助香港示威者五百個身分認證裝置「Yubikey」，以防香港警察侵犯被捕者、抗爭者的隱私。

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