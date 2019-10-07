總座發文挺港人 NBA火箭隊遭中國封殺

2019-10-07

中國籃協主席姚明 槓前東家

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）四日在社群媒體「推特」發文力挺香港，分享貼圖並寫上「為自由而戰（FIGHT FOR FREEDOM）」、「與香港同在（STAND WITH HONG KONG）」等字句。此舉經中共黨媒《人民日報》、《環球時報》等披露後，引發中國網友群情激憤。該則推文雖已刪除，但後續影響仍持續發酵，由前火箭隊球星姚明執掌的中國籃球協會六日宣布，對這類「不當言論」表示強烈反對，將暫停與火箭隊交流合作。

中國籃協透過官方「微博」發表聲明，指稱「休士頓火箭俱樂部總經理莫雷公開發表涉港不當言論，中國籃協對此表示強烈反對，並將暫停與該俱樂部的交流合作事宜」。大批中國球迷湧入火箭官方「推特」撻伐球團，呼籲莫雷為該推文出面道歉，「我支持火箭隊十五年，從小學就開始和爺爺一起看球賽，但這件事已經明顯踩過界。」

火箭老闆︰不代表球隊立場

休士頓火箭隊老闆費提塔（Tilman Fertitta）五日推文指稱，莫雷發言不代表球隊立場，強調「我們不是政治組織」。費提塔五日也告訴體育頻道《娛樂與體育節目電視網（ESPN）》，他認為自己有義務公開澄清，球團沒有任何政治立場，「我們只是要打籃球，不是要冒犯任何人。」

與此同時，根據網路近日瘋傳的一段影片，投資銀行摩根大通（JP Morgan）一名職員疑似在四日進入香港中環辦公室前，遭「反送中」示威者包圍，以廣東話要他「返大陸」，該名男子則以「普通話」高呼「我們都是中國人」卻遭痛毆，引發中國網友激憤，抨擊示威者是「野蠻人」。據傳由當事人撰寫的備忘錄記載：「我可以說流利的廣東話，但從沒想過有朝一日，說普通話也可以導致在街上被人毆打。」摩根大通拒絕對此事發表評論，但已加強中環辦公室周邊保安工作，並要求員工避免在週末前往辦公大樓。

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