「惡法」上路 全港抗議半癱瘓

2019-10-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特區政府強行推動的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）五日生效後，全港十八區首度同步出現抗議、堵路、破壞和縱火及宣讀「香港臨時政府宣言」行動；五日亦有逾千人不畏禁令參與「全民蒙面遊行」，地鐵全線、不少商家和銀行全面歇業，超市也出現貨物搶購潮。特首林鄭月娥五日發表錄影談話，形容香港度過「非常黑暗的一夜」，已陷於「半癱瘓」，呼籲市民「與暴徒割席（劃清界線）」。

林鄭批非常黑暗的一夜

林鄭下午夥同一眾司局長發表電視談話，指全港各區四日深夜至五日凌晨發生「極為恐怖的暴力事件」，蒙面暴徒破壞政府建物、港鐵車站和中資商鋪的程度前所未見，還有元朗一名便衣員警遭到圍毆、丟汽油彈，迫於自衛開槍而擊中一位民眾。這說明香港公共安全已受到廣泛危害，實施「禁蒙面法」有堅實理據，且四十位建制派立法會議員，以及許多商會、媒體、家長教師會也都支持。

林鄭也反駁泛民派立法會議員摧毀法治的指控「並非事實、沒有根據」，並強調高等法院四日深夜拒批專上學生聯會前副秘書長岑敖暉等人申請的「臨時禁制令」，也是認同香港現時情況嚴峻，政府的目的是結束暴力。她最後也呼籲市民支持政府依法制暴、譴責暴力。

然而廿四名泛民派議員五日再就「禁蒙面法」，向高院申請司法覆核（審查）及臨時禁制令，指法令違反「基本法」，並剝削人權和自由，勢必激起更強烈民憤。不過律政司長鄭若驊強調，該法未禁止合法示威，且採「先訂立後審議」程序，十六日將提交立法會。泛民派對此抨擊，僅特首和行政會議有權撤銷，立法會無法否決，該法無異於「邁向極權」。

港人五日仍戴著口罩、拿著寫上「我願榮光歸香港」的巨型布條，從銅鑼灣遊行至中環。六十六歲的安東尼．岑表示，他將繼續捐款支持被捕示威者，因為政府已失去民心，人民討厭林鄭。保安局長李家超指出，目前尚未有人因「禁蒙面法」被捕。

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