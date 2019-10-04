十一前夕擴大可用槍械範圍 華郵：港警鎮壓無異中國軍警

2019-10-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警察一日近距離開槍射中十八歲示威學生曾志健一事，引發香港民間與國際譁然。但港警此舉實有前一天才悄悄上路的新《警察通例》撐腰，才放膽拿「致命武力」對付「相當可能」嚴重傷人的平民，恐成港警未來持續濫用武力的依據。美國《華盛頓郵報》感嘆，港人原擔心中國軍方派部隊進香港，豈料自家警察鎮壓態度根本無異。

橡膠彈、布袋彈等 都列低殺傷力武器

香港警務處官方網站刊有「供公眾查閱」版本的《警察通例》，但始終未公開有關「武力與槍械的使用」的第廿九章。而香港媒體近日發現，港警在中國十一國慶前夕由內部通告接獲《程序手冊》新版，雖然同樣都是把對抗程度分為六級，但武力使用時機大幅下修，且可用武力層級提升。

新版手冊指遇「頑強對抗」便可出動「催淚劑裝置」，第五級「暴力攻擊」定義，由「毆打行動但無意圖引致他人身體嚴重受傷」，改為「肢體毆打引致或相當可能引致他人身體受傷」；此時可動用「低殺傷力武器」，包括警棍和橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水砲車。這類武器先前歸類為「中級武器」。

至於遭遇最高層次第六級「致命武力攻擊」定義，改為「以毆打行動引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」，警方此時方可出動槍械這類「致命武力」。警方行動科高級警司汪威遜辯稱用槍指引不變，刪掉「意圖」兩字是因為要辨識「意圖」會較困難，但觀察「動作」就較清楚。

民主黨立法會議員林卓廷表示，前線警員面臨精神壓力或情緒失控時，皆有判斷力受影響之虞，新版武力指南卻加大其使用武力空間，日後濫用情形恐變本加厲，何況橡膠彈、水砲車並非「低殺傷力武器」，香港民眾安全朝不保夕。

根據民主黨上月電話訪問，近七成受訪港人認為警方在「反送中」期間使用過分暴力；更有逾六成民眾認為警隊「政治不中立」，支持成立獨立調查委員會。

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