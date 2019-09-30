2019-09-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為慶祝中國共產黨十月一日建政七十週年，北京當局廿九日舉行共和國勳章、友誼勳章和國家榮譽稱號頒授儀式，由國家主席習近平親自為得獎者加冕。其中，曾砲轟香港「反送中」示威者為暴徒，並指控台灣、美國政府在背後操縱這場運動的香港前特首董建華，獲頒「一國兩制傑出貢獻者」的稱號。

習近平在北京人民大會堂為四十二名得獎者頒授勳章，中國人民政治協商會議全國委員會副主席、香港前特首董建華，成為首位獲得「一國兩制傑出貢獻者」稱號的人士，也是唯一獲頒共和國勳章或國家榮譽稱號的香港公民，表彰其落實《香港基本法》和「一國兩制」，為維護香港利益和國家主權及安全做出歷史性貢獻。習、董二人不僅在台上交談甚歡，習還主動攬起董的手臂一同合照。

另一方面，獲頒共和國勳章者包括已故中國「氫彈之父」于敏、中國「核潛艇之父」黃旭華、中國「雜交水稻之父」袁隆平及二○一五年諾貝爾醫學獎得主屠呦呦等八人。獲頒友誼勳章者則包括古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴實質上的最高領導人勞爾．卡斯楚、泰國國王瓦吉拉隆功的胞妹詩琳通公主，以及法國前總理哈發林等六名外籍人士。

習近平在儀式上讚揚所有獲獎者為英雄、模範，用實際行動為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

然而，在四十二名獲獎者中，僅有二十九人親自到場領獎。

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