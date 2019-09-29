香港加強入境檢查 特別是台灣

2019-09-29

〔編譯管淑平、周虹汶／綜合報導〕香港「反送中」抗爭未歇，又逢中共建政七十週年，香港特區政府海關當局下令即日起在海陸空口岸加強查驗入境旅客行李，尤其針對頭盔、防毒面罩等「與暴動有關」物品，也特別要求全面檢查台灣旅客行李。至於與香港關係密切的美國學者加勒特（Dan Garrett），廿六日下午再度訪港卻被拒入境，香港入境事務處稱此為內部決定且無須說明理由，但外界懷疑原因是他與「香港眾志」秘書長黃之鋒出席美國國會聽證會，才會遭到報復。

美學者入境香港被拒

香港「明報」廿八日報導，第一線海關人員透露，高層以情報顯示有人攜帶武器入境為由，近日口頭下令，自廿七日起至十月一日，機場、陸路、鐵路、碼頭等口岸「一○○％」查驗抵港旅客行李，「特別要全面檢查所有台灣來港乘客行李」，現在航機卸下行李時就會以Ｘ光全面查驗，一旦發現攜帶海關列入「戰略物資」的特定型號頭盔、面罩，將拍照記錄，並於旅客領取行李時攔截。

「明報」指上月和本月先後有數名台灣男子入境香港時，因被查到攜帶一批面罩、面罩用濾氣罐、胡椒噴霧、「光復香港」貼紙等物品而送交負責反恐的港警保安科處理，可能被列入入境管制名單。

攜帶面罩 台男恐列管制

另外，海關關員也透露，由於情報指有航班機組員會攜帶抗爭用護具回港，已接獲指示加強檢查機組員行李，「尤其是貌似華人的」機組員。

對於被拒入港，加勒特廿七日表示，他相信，一切出於「政治動機」，畢竟他過去廿年拜訪或住在香港皆無礙，這回才剛去美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聽證會作證就得到港府差別待遇，不免引發聯想。CECC發言人菲利普斯（Scott Flipse）研判，加勒特的護照已「被標記」，「因他通關時馬上引起注意」，對方還告訴他，「未來可再來，但不是現在。」

「香港眾志」表示，全案擺明「政府在十一前夕，刻意禁止異議聲音入境，明顯是意圖對美國國會審議《香港人權與民主法案》進行報復」。

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