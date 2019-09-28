新疆再教育營 地下鐵籠囚人 逼種不明疫苗

2019-09-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕外界質疑用來大規模關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族的新疆「再教育營」，中國政府始終以「職業技能教育培訓中心」名之。但兩名哈薩克族獲釋者近日對「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）指證歷歷，他們曾被關在深達地底廿公尺的鐵籠宛如鳥獸，或被迫接種不知名疫苗；即使有幸重見天日，也出現嚴重健康問題，多人甚至不孕，盼望國際社會持續關注新疆人權問題。

卅一歲受害者葉兒哈利．葉兒滅可，二○一二年移民到哈薩克，在一七年十一月九日入境中國時被抓，罪名為曾任伊斯蘭教伊瑪目，並於清真寺領禱、使用官方禁止的通訊程式「Whatsapp」，以及多次出入中國列為廿六個「涉恐」國之一的哈薩克。一八年四月七日，他因曾「做伊斯蘭教禱告」，被判三年徒刑；同年十二月廿四日獲釋，目前仍於哈國阿拉木圖當地醫院治療被迫接種疫苗所引發的健康問題。

據他描述，戴手銬、腳鍊及黑頭套被送入拘留所後，公安逼他吸菸及喝酒。一週後，他被送入監獄，每天只能吃一塊饅頭加一杯水，之後屈打成招。他被送到伊犁霍城縣的職訓中心，前六個月禁見，之後每三個月可與家屬視訊一次；晚上睡在十八人共用的九坪大牢房，四處還佈滿監視鏡頭；同房全部人每天以同一鐵桶處理屎尿，被揍是家常便飯。此外，他們每天勞動，一七年八月協助建成可容納一萬人的「再教育營」。

葉兒滅可表示，霍城縣共有四座「職業技能教育培訓中心」，共可拘禁三．五萬人；其所在的「再教育營」，關押至少五千人。他父親為他四處奔走，結果也被送進集中營六個月。

另位哈薩克族獲釋者圖爾孫別克．哈利，被捕理由與葉兒滅可類似。他在一六年八月移民哈國，隔年九月入境中國被捕，押入額敏縣「再教育營」地下室：牢房位於地下廿公尺，每間三坪大，放有面積僅約○．三坪的鐵籠六個，每籠住一人。在鐵籠裡不能睡，否則出來挨打完再繼續關，他的腰胸、耳部皆內出血。哈利指出，額敏縣蓋了許多地下集中營，他在裡頭見到大量族人，不分老少與職業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法