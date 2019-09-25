國際特赦促港府 推回北京設下的紅線

2019-09-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際特赦組織二十三日公布題為《北京對香港的「紅線」（底線）》（Beijing’s "Red Line" in Hong Kong）的報告，呼籲北京保護「和平集會的權利」，並促請港府對警方濫權動武進行調查，強調港府必須保護人權，推回北京對港設下的「底線」。

要求調查警方濫權動武

國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）指出，對港人權利和自由的腐蝕，早在《逃犯條例》修訂前就已開始。對於今夏走上街頭的數百萬港人，修法只是中共攻擊人權的冰山一角；下令對警方行動進行獨立及有效調查，將是極其重要的一步。

羅助華強調，當局必須展現保護香港人權的意願，即使這意味將推回北京設下的「底線」。「底線」一詞是中國國家主席習近平二○一七年在紀念香港「回歸」時提出，他警告任何危害國家主權、挑戰中央權力、利用香港對中國進行滲透破壞的活動，都是無法容忍的「紅線」。

該報告對學生、記者、學者、立法會議員及非政府組織工作者等進行訪談。有受訪者指稱，他們以和平方式宣揚人權與民主，卻因此成為中國及香港當局的目標。一名記者揭露，二○一三年習近平上台後，他時常接到北京官員電話，施壓要他淡化對習近平的批評及台獨相關報導。

此外，曾在二○一四年遭警方毆打的社運人士痛批，投訴警方的成功率幾乎為零。報告還指出，香港娛樂界與中國同業關係密切，藝人若在政治議題上未與中國官方立場一致，會被中港娛樂界列入黑名單。

對此，香港特首林鄭月娥未予回應，但她二十四日在行政會議前告訴媒體，警方過去三個多月來承受極大壓力；警方為維繫法治的重要機構，因此她給予支持，但不表示縱容違規或錯誤行為。她還說，至今不引用《緊急情況規例條例》（緊急法）應對「反送中」運動，是考慮到可能讓香港國際地位受損等反效果。社會各界要達成和解，仍有一段長路要走。

林鄭將在二十六日舉辦首場社區對話，迄今有逾兩萬人登記參加，只有一五○人將獲邀出席。對話禁止參與民眾攜帶示威裝備，希望在和平、理性及冷靜情況下進行。

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