非法運送彈藥？ 美飛行員遭中拘留

2019-09-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華爾街日報廿日引述消息人士指出，一名過去官拜美國空軍上校的「聯邦快遞」（FedEx）飛行員杭恩（Todd A. Hohn，見下圖，美聯社），一週前在中國廣州遭公安拘留，原因是非法運送彈藥，目前已獲保釋，但不能離開中國。華爾街日報指出，全球貨運巨擘聯邦快遞已捲入方興未艾的美中貿易戰，並飽受池魚之殃。

媒體十九日一度聯繫到目前人在飯店的杭恩，但他只告訴媒體「有問題去問律師」就掛斷電話。據了解，杭恩是在結束從聯邦快遞位於廣州的亞洲營運總部駕機送貨到亞洲各地的任務後，十二日在廣州機場準備搭乘國泰港龍班機返回香港住處時，被公安從機場貴賓室帶走，理由是杭恩的交運行李中，被發現空氣槍使用的非金屬子彈，中方因而指控杭恩非法運送彈藥，並展開刑事調查。杭恩遭到偵訊，護照、手機與其他通訊設備也被扣住；中國公安還告訴杭恩，禁止他在調查結束前離開中國。

聯邦快遞在聲明中指出，該公司飛行員杭恩於中國曾遭拘留，稍後已獲得保釋。消息人士指出，關鍵的空氣槍子彈通常是塑膠製，杭特之前在日本成田機場及聯邦快遞廣州總部，也曾接受安檢，當時都沒有任何問題。已婚有小孩的杭恩從軍超過廿年，曾是奧克拉荷馬州阿爾特斯空軍基地的聯隊指揮官。

聯邦快遞自六月份發生誤將遭華府制裁的中國企業華為的包裹錯送到美國後，就被中方盯上，一連針對該公司展開兩起調查，分別是宣稱在聯邦快遞運送的一個從美國送到中國的包裹中發現有槍，以及一個寄往香港的包裹中裡有刀。中國正編列「不可靠實體清單」反制美國制裁華為，一般預料聯邦快遞可能上榜。

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