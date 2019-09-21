港警刑求 21示威者帶傷證實

2019-09-21

被逮遭虐打 男童被逼用雷射筆射眼

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕國際特赦組織公布的最新調查顯示，香港警察在「反送中運動」期間，濫權執法情節嚴重；廿一名曾被拘捕的示威者證實，港警曾在扣留他們時，以各種藉口推搪、拖延其會見律師或接受醫治的時程，因其拒絕回答問題而毒打他們，不配合解鎖手機就威脅電擊生殖器官，甚至持雷射筆直接照射示威者的眼睛。國際特赦組織指出，港警許多行為明顯是在「報復」示威者，疾呼港府應就港警濫用暴力進行「獨立調查」。

明顯是報復 籲獨立調查

國際特赦組織分析警民衝突、遊行直播等大量影音資料，並在本月五日至十二日訪問卅八名示威者（其中廿一人曾因抗爭被捕）；一名受訪者憶述，他曾在警局內親眼目睹多名警員強迫一名男童用雷射筆直接照射自己的眼睛約廿秒，警察當時嚷嚷著「如果你那麼想用筆照我們，為什麼你不照照自己」。國際特赦組織發現，被捕的示威者超過八十五％（十八人）曾在遭到警察虐打後住院，並有三人至少住院五天。

國際特赦組織東亞分部主任林偉（Nicholas Bequelin）表示，港警在直播鏡頭前粗暴驅散群眾，在鏡頭外也用粗暴、非法的手段對付民眾，包括任意拘捕在場人士，對示威者做出「報復性」暴力行為及其他虐待行為等，甚至已有部分行為構成酷刑。林偉認為，港警對待被捕的示威者，明顯存有報復心態；影片顯示，速龍小隊暴力追捕已解散的群眾，故意扯掉示威者的口罩並將人壓制在地，強迫他吸入催淚瓦斯。

港警廿日回應，會嚴肅跟進國際特赦組織對警方的指控；但也強調，相關調查未提及過去三個月的社會環境背景因素，也未提及受訪者被捕的前因後果，警方無法同意報告的指控，呼籲受訪者直接向警方提供資料。港警證實，反送中運動自六月九日迄今，共拘捕一四七四人，起訴二○七人（其中七十九人被控暴動罪）；港警共約使用三一○○枚催淚彈、五九○發橡膠彈、八十發布袋彈、二九○發海綿彈；另有約二五○名警員在警民衝突期間受傷。

與此同時，「香港眾志」秘書長黃之鋒廿日接受香港廣播電台電話訪問，表示美國聯邦參眾兩院預計下週將「香港人權與民主法案」納入議程，且今年內有望通過立法；美國未來視香港為「獨立關稅區地位」的政策將採取「一年一檢」方式，即「美國國務卿每年都要宣布是否仍維持香港獨立關稅區地位」。黃之鋒也透露，該法案正在調整細節，包括將針對「干涉香港人權的中國官員」的制裁，轉而調整為針對「警察濫用暴力」等。

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