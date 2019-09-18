助家族企業「航」向中國發財？趙小蘭被調查

2019-09-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼《紐約時報》六月間質疑美國運輸部長趙小蘭（見圖，美聯社檔案照）擔任家族「福茂集團」航運生意的「橋樑」，「在美中高層間遊走」，民主黨主導的眾院監督暨政府改革委員會，近日正式對此展開調查，十七日要求趙小蘭在月底前提供與福茂之間的聯繫紀錄等十八類文件，以瞭解這位華裔女部長是否違反聯邦規定，存在「利用公職為親友『謀私』」及獲取「影響力和地位」的利益衝突行為。

趙小蘭是美國內閣首位亞裔女性暨首位華裔部長，是「華人船王」趙錫成的長女。紐時六月報導，美國駐中國大使館官員曾在二○一七年十月，就「操守問題」緊急請示國務院，因趙小蘭當時準備以川普政府運輸部長身分首度訪中，她的辦公室卻對駐中使館提出「一系列有違常規的要求」，包括至少協助她的一名家人隨行，與中國官員會面也得讓她的親戚參與等。消息曝光後，面對媒體質疑的趙小蘭突然取消出訪計畫，但川普政府聲稱，趙小蘭行為與趙家在中國的商業利益毫無關聯。

父為華人船王趙錫成 曾捐女婿鉅款

紐時當時還指出，身為參議院多數黨領袖的趙小蘭夫婿麥康奈，爭取連任之路也受惠於趙家，拿過逾一百萬美元獻金。據美國政治新聞網站POLITICO報導，這對夫婦在過去十年間，至少收受趙父五百萬美元。紐時也發現，趙小蘭上任後，不斷幫福茂增加能見度，上月甚至出席福茂與日本住友商事株式會社在美國的公共運輸合作簽約儀式，而運輸部正是該案主管機關。

眾院調查函因此直言，「您一直利用官職幫福茂集團圖利」。尤其該集團旗下船隊固定往返美中運送物資，趙小蘭卻削減提供美國海運業的補助計畫，等同間接壯大家族事業的競爭力，福茂還拿中國海運補助。此外，趙小蘭一七年上任時曾承諾，將出售她名下的美國最大建材提供商「渥肯建材公司」（VMC）股份，至一八年卻還沒賣。另一方面，眾院調查函聲稱，趙父不斷吹噓愛女對美國政府的影響力，據說還進去過川普的「空軍一號」專機。

美國運輸部十六日駁斥上述指控，稱趙小蘭沒賣股票則是一時疏忽，不構成利益衝突。

趙錫成目前已將集團董事長及執行長二職，交接給么女趙安吉。但他四年前任內曾簽下七年期七千五百萬美元聯貸案，由我國第一銀行紐約分行擔任管理分行，並與中國進出口銀行共同主辦，提供由中國政府直接管理的「中國船舶工業集團」所造全新貨輪專案融資。

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