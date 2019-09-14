控制香港 北京命國企加強投資

2019-09-14

要求持有香港公司股份

〔編譯劉宜庭、陳正健／綜合報導〕路透十三日獨家引述三名中國國有企業內部人士說法，指出北京當局本週在中國深圳舉行的一場會議上，要求近一百家中國國企的代表加強投資香港企業，協助創造就業機會、穩定金融市場，以緩和香港當前因「反送中運動」引爆的政治危機。知情人士指出，北京不只要求國企持有香港公司的股份，還要求參與公司決策，以加強中國政府對香港各行業的控制。

據路透報導，該會議由中國國務院國有資產監督委員會（SASAC）組織，與會者包括中國石油化工集團（SINOPEC）、中國「招商局集團」等。與此同時，國務院國資委十二日證實，黨委書記郝鵬十一日應邀前往香港「一帶一路」高峰論壇出席開幕式及發表演講，並率領國資委、國有企業代表團前往禮賓府會晤香港特首林鄭月娥，尋求香港企業與中國國有企業深化合作、共建「一帶一路」。

香港媒體十三日報導，十一日與郝鵬、林鄭月娥共商國企與香港企業合作事宜的包括香港財政司司長陳茂波、華潤集團董事長傅育寧、南方電網董事長孟振平、南方航空集團董事長王昌順、中國電信董事長柯瑞文、中國東方航空集團總經理李養民、中國建築集團副總經理周勇、香港總商會行政總裁袁莎妮等人；中國國企的投資除了房地產、旅遊業之外，也涉足通訊、交通、電力等「戰略性」行業。

據港媒報導，中國國務院國資委曾當面告知林鄭月娥，港府應扶持中國國企、配合北京政策，林鄭月娥則「任由中資企業開價」。但香港行政長官（特首）辦公室十三日透過聲明駁斥「報導與事實不符且毫無根據」，指稱會晤為「日常工作」，林鄭月娥並未與中國國企代表「秘密討論」中國國企赴港發展的計畫。

習親信 進入港澳小組

此外，據香港「星島日報」報導，為因應香港亂局，中國國家主席習近平的親信、屬於國家領導人級別的公安部部長趙克志近期已出任港澳小組副組長，這是港澳小組的領導層擴大，顯示公安系統在涉港事務扮演更重要角色。趙克志現職為中共中央委員、中央政法委員會副書記，國務委員兼公安部部長。

公安系統涉港 愈來愈吃重

香港蘋果日報報導，港澳小組已擴大為「一正五副架構」，趙克志為第五位副組長。港澳小組於去年確定維持「一正四副架構」，組長為中共中央政治局常委韓正，四位副組長包括中共中央政治局委員楊潔篪、中共中央書記尤權、中國外交部長王毅、中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）主任張曉明。

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