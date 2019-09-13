太陽系外 發現「大氣含水分」行星

2019-09-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際期刊「自然天文學」（Nature Astronomy）十一日發表最新研究指出，科學家首度在太陽系外行星「K2-18b」的大氣中，發現有水分存在，這顆行星距離地球約一一一光年，溫度與地球相似，位處可能有生命跡象的「宜居帶」，但應該不是可供人類移居的「地球2.0」。

倫敦大學學院（UCL）使用哈伯太空望遠鏡捕捉K2-18b的光譜資料，並且開發演算法獲取該星球大氣化學組成數據。電腦模型資料推估，K2-18b大氣成分最多有五十％是水，亦有氫氣和氦氣存在的跡象。其大氣的水氣含量濃度在兩極上空約○．二％，熱帶上空約四％。

K2-18b繞行獅子座的K2-18紅矮星，每三十三天繞行一圈，其一年約是地球上一個月，溫度約在攝氏四十七度到零下七十三度間，質量約是地球的八倍，體積則是地球的兩倍。

研究指出，K2-18b所繞行的恆星軌道，位處其與太陽距離適中的「宜居帶」。科學家迄今發現逾四千顆太陽系外行星。

研究作者不排除該星球有生命的可能性，但強調它不是第二個地球，其所繞行的恆星與行星上的大氣層，與地球大不相同，不可能有一樣的環境。該星球暴露的輻射，可能比地球高出許多，亦降低生命演化的可能性。

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