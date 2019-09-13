美國防供應鏈 剔除紅色企業

2019-09-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國金融時報（FT）十二日引述消息人士報導，美國國防部正彙整名單，試圖識別與中國解放軍有直接或間接關係的中企及組織，以防北京取得敏感科技，保護美國國防供應鏈，減少武器供應鏈遭到破壞的機會，重點包括半導體和積體電路等高科技。

金融時報指出，五角大廈日益關注其供應鏈，尋求方法處理美國工業基礎的關鍵缺口，防止敵對勢力滲透。二○一七年，川普政府在其首份美國國家安全戰略中，將中國列為「修正主義強權」，指其企圖透過科技等實力，建造一個對抗美國利益與價值觀的世界，強化了對上述問題的關注。五角大廈審查旨在查出供應鏈弱點，確保美企不會透過銷售或採購幫助中國軍方。

據報導，如同美國對中國公司華為的箝制，五角大廈的彙整名單，將減少中國利用進口管制規則及美國聯邦政府採購法規構成潛在威脅，可用來禁止政府機構購買特定公司科技。

知情人士透露，甫離任的美國參謀首長聯席會議副主席塞爾瓦（Paul Selva）聚焦於半導體和積體電路審查，因為北京可能在美中衝突期間，植入可能破壞武器的複雜元件。美國國務院高級官員福特（Christopher Ford）也敦促美國應「注意」人工智慧、雲端電腦及半導體等科技應用領域。

二十年前，美國國會曾通過法律，要求五角大廈公布在美營運的中國軍事公司及團體名單。柯林頓政府時期未執行此法，直到川普政府時期才恢復。共和黨籍參議院軍事委員會議員柯頓告訴金融時報，他已聯合參議院民主黨領袖舒默、共和黨眾議員加拉格爾，要求五角大廈確保美國足以應付這項威脅。

上述跨黨派議員計畫致函美國國防部長艾斯培，要求五角大廈考量中國「軍民融合」戰略背景下的問題，信中引述福特的評論指出，該戰略是中國重返全球軍事優勢之藍圖。加拉格爾表示，中共藉由其影響下的企業竊取海外科技，尤其是美國科技。美國人須知道解放軍指揮的公司是否正在美國營運，威脅美國國安。

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