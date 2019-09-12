美議員提案 禁催淚彈銷香港

2019-09-12

「保護香港法案」不當港警幫凶

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為保護在「反送中」運動中抗爭的港人，美國跨黨派國會議員十日提出「保護香港法案」（PROTECT Hong Kong Act），跟上英國六月腳步，擬對港方發布鎮暴設施出口禁令，禁止美國企業向香港出口催淚彈、橡膠子彈等「非致命性」驅離裝備，以免淪為港警施暴幫凶。

香港南華早報報導，「保護香港法案」試圖避免香港執法機關由美國企業取得非致命性的群眾控制設備。若立法通過，頒布後卅天即可生效，屆時諸如港警常用來伺候示威者的催淚瓦斯，將面臨斷援。此法還規定，國務卿也必須詳列美方過去五年內出口到香港的國防物品和彈藥項目明細，並向國會報告。

對此，中國外交部發言人華春瑩十一日回應，「美方議員是想將這些防暴器材留著給美國國內使用嗎？」還指控「香港示威者的抗爭行動是得自於美方某些人的縱容支持，亂港份子才會如此肆無忌憚、有恃無恐」。

聯合國人權事務高級專員辦事處（ＯＨＣＨＲ）上月根據可信證據指出，香港執法機關確實出動「國際規範標準禁止」之非致命性武器，包括在封閉區域對群眾發射催淚瓦斯，且多次鎖定個別示威者，構成足以導致死傷的巨大風險。

共同提案的民主黨籍聯邦眾議員麥高文與共和黨籍眾議員史密斯表示，美國不容許自家產品被拿來對付民眾；既然外國政府用途不道德，國會就該明令禁止美企出售。

在此之前，英國六月就已對香港發布催淚瓦斯與橡膠子彈出口禁令；歐洲議會七月也通過決議，呼籲成員國適當管制出口，以防港、中政府取得違反基本人權的利器。但南華早報上月底得知，港警已接洽中國鎮暴防護裝備製造商，中國也正擴大生產催淚瓦斯，但不確定香港是否為出口目的地之一。

逾400名學者促加速立法

另一方面，全球逾四百名知名學者與社運人士，包括哈佛大學法學院前副院長孔傑榮、哥倫比亞大學政治系教授黎安友等人，近日透過網路連署，致函美國眾議院議長裴洛西，疾呼「香港人權與民主法案」加速立法，取代九七年至今的「香港關係法」，以對付鎮壓基本自由的港、中官員。

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