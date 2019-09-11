安倍新內閣 超多友台派

2019-09-11

親信萩生田光一入閣

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本安倍內閣預定十一日改組，新內閣內定人事名單十日傍晚陸續曝光。這次內閣改組的最大亮點，除了人氣王小泉進次郎首次入閣，可望出任環境大臣外，還有大批友台派議員也將入閣，包括安倍親信萩生田光一內定出任文科大臣，近日訪台並於九日與副總統陳建仁會面的眾議員田中和德也將入閣。

另外，被譽為對南韓「戰力」超強的經濟再生大臣茂木敏充將轉任外務大臣，外相河野太郎將轉任防衛大臣。

新婚人氣王小泉進次郎也入閣

這次改組是安倍在二○一二年底為自民黨奪回政權後的第四次改組，安倍的兩大搭檔—副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉均留任，黨三長中的幹事長二階俊博、政務調查會長岸田文雄也留任。日媒分析，主要理由是維持政權穩定，但也有媒體認為，二階留任對安倍在二一年總裁任期屆滿後是否續任埋下伏筆。

綜合日媒報導，這次改組有多名新人入閣，包括法務大臣河井克行、文科大臣萩生田光一、農水大臣江藤拓、國土交通大臣赤羽一嘉、經產大臣菅原一秀、經濟再生大臣西村康稔、東京奧運擔當大臣橋本聖子、一億總活躍擔當大臣衛藤晟一、國家公安委員長武田良太等。部會尚未確定則有田中和德、竹本直一及北村誠吾等人，總務大臣高市早苗、厚勞大臣加藤勝信均為再次入閣。

共同社報導，近日才與知名女主播瀧川克里斯汀結婚、明年初即將當爸爸的小泉進次郎，可能出任環境大臣。今年卅八歲的小泉被視為未來首相潛力人選，入閣將有助於增加政治資歷。

環境大臣卸任前失言

然而，內閣改組前夕，即將離任的環境大臣原田義昭卻臨去秋波，出現爆炸性發言。針對東京電力公司福島第一核電廠核廢水儲存庫將於二○二二年滿載一事，原田居然說出「唯一選擇是將污水排入大海中稀釋」，引發輿論譁然。這項發言隨即遭政府發言人菅義偉駁斥，強調這只是「原田個人意見」，政府尚未決定處理方法。

福島核一廠核廢水儲存庫共有九百多座水槽，估計將於二○二二年滿載，裡頭存放的是經過除污處理的核廢水，廢水中含有難以清除的放射性物質「氚」。日本政府專案小組正在討論最終處理方法，當地漁民和周邊國家也擔心核廢水將造成海洋污染。

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