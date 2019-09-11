安倍新內閣 超多友台派
列印

2019-09-11

親信萩生田光一入閣

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本安倍內閣預定十一日改組，新內閣內定人事名單十日傍晚陸續曝光。這次內閣改組的最大亮點，除了人氣王小泉進次郎首次入閣，可望出任環境大臣外，還有大批友台派議員也將入閣，包括安倍親信萩生田光一內定出任文科大臣，近日訪台並於九日與副總統陳建仁會面的眾議員田中和德也將入閣。

另外，被譽為對南韓「戰力」超強的經濟再生大臣茂木敏充將轉任外務大臣，外相河野太郎將轉任防衛大臣。

新婚人氣王小泉進次郎也入閣

這次改組是安倍在二○一二年底為自民黨奪回政權後的第四次改組，安倍的兩大搭檔—副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉均留任，黨三長中的幹事長二階俊博、政務調查會長岸田文雄也留任。日媒分析，主要理由是維持政權穩定，但也有媒體認為，二階留任對安倍在二一年總裁任期屆滿後是否續任埋下伏筆。

綜合日媒報導，這次改組有多名新人入閣，包括法務大臣河井克行、文科大臣萩生田光一、農水大臣江藤拓、國土交通大臣赤羽一嘉、經產大臣菅原一秀、經濟再生大臣西村康稔、東京奧運擔當大臣橋本聖子、一億總活躍擔當大臣衛藤晟一、國家公安委員長武田良太等。部會尚未確定則有田中和德、竹本直一及北村誠吾等人，總務大臣高市早苗、厚勞大臣加藤勝信均為再次入閣。

共同社報導，近日才與知名女主播瀧川克里斯汀結婚、明年初即將當爸爸的小泉進次郎，可能出任環境大臣。今年卅八歲的小泉被視為未來首相潛力人選，入閣將有助於增加政治資歷。

環境大臣卸任前失言

然而，內閣改組前夕，即將離任的環境大臣原田義昭卻臨去秋波，出現爆炸性發言。針對東京電力公司福島第一核電廠核廢水儲存庫將於二○二二年滿載一事，原田居然說出「唯一選擇是將污水排入大海中稀釋」，引發輿論譁然。這項發言隨即遭政府發言人菅義偉駁斥，強調這只是「原田個人意見」，政府尚未決定處理方法。

福島核一廠核廢水儲存庫共有九百多座水槽，估計將於二○二二年滿載，裡頭存放的是經過除污處理的核廢水，廢水中含有難以清除的放射性物質「氚」。日本政府專案小組正在討論最終處理方法，當地漁民和周邊國家也擔心核廢水將造成海洋污染。

  • 近日才和知名女主播瀧川克里斯汀結婚的前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，被首相安倍晉三延攬入閣，可能擔任環境大臣。圖為安倍和小泉二○一七年九月在國會晤談。（路透檔案照）

    近日才和知名女主播瀧川克里斯汀結婚的前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，被首相安倍晉三延攬入閣，可能擔任環境大臣。圖為安倍和小泉二○一七年九月在國會晤談。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法