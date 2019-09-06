硬脫歐+提前大選 英國會1日雙殺

2019-09-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國國會下議院四日舉行投票，反對黨及叛變保守黨議員聯手通過法案，阻止首相強森欲在十月三十一日「無協議脫歐」（硬脫歐）的如意算盤。隨後，強森立即提出動議，要求於十月十五日提前大選，但再次遭到國會封殺。然而，一天內兩度重挫的強森仍堅持推動提前大選，要求國會在九月九日再度投票。

英國下議院「反硬脫歐」議員先於三日以三二八票贊成、三○一票反對，奪下四日投票議事決定權。四日再經過三輪投票，通過由工黨議員班恩提出，旨在防止強森於十月三十一日脫歐底限時「硬脫歐」的法案，該法案規定，若英國無法在十月十九日前與歐盟達成協議，強森政府必須請求歐盟將脫歐推遲至明年一月卅一日。

隨後，強森提出提前大選的動議，在下議院六五○席中，須獲三分之二（四三四席）同意，但強森僅獲二九八席支持，有五十六席反對，其餘席次棄權。敗仗之後，強森諷刺工黨領袖柯賓是英國民主史上「首個拒絕大選的在野領袖」。柯賓則反諷強森提前大選之舉有如「把毒蘋果給白雪公主的壞皇后」。

防止硬脫歐法案稍後送交上議院審議，排定六日晚間表決，若通過將送交女王伊莉莎白二世御准。不過，強森仍堅持向下議院重提提前大選動議，並排定九日再次投票，但能否獲黨內支持仍是未知數。此前，英國下議院三日就硬脫歐協議表決時，以前任財相哈蒙德為首的二十一名保守黨議員曾叛變，加入反對派行列。

陷兩難 強森弟弟辭議員

除了失去保守黨戰友，強森的胞弟、反對脫歐的喬．強森（Jo Johnson）五日推文表示，他因在家庭和國家利益之間陷入兩難，宣布辭去議員和閣員職務。強森稍後發表聲明，對弟弟過去的貢獻表示感謝。

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