文攻武嚇、經濟控制 中國全面打壓反送中

2019-09-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「反送中」運動迄今仍無落幕跡象，中國政府雖未動用武力鎮壓，但正積極運用經濟壓力、輿論攻勢及武力恫嚇等伎倆，試圖讓這場運動後繼無力。

◎塑造輿論

隨著抗爭行動升高，中國透過國營媒體、西方社群網路製造輿論，試圖掌控敘事論調，影響國內外看法，西方社媒龍頭「臉書」、「推特」上月披露大批中國網軍帳號醜化「反送中」即為一例。中國外交部也致函法新社、彭博、路透、華爾街日報等國際媒體，佐以相關文件，強調反送中抗爭有如恐怖主義行動、受外國勢力資助。

◎經濟依存

香港最大進口貨物供應地和出口貿易市場均為中國，中方得以運用經濟力量施壓。國泰航空公司遭中國當局點名後股價大跌，兩名高階主管被迫下台即為典型案例，旨在對在中國有龐大利益的香港、台灣企業造成寒蟬效應。

◎政治影響

七月底以來，中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）先後四次針對香港問題召開記者會，也召集香港建制派議員、代表參加閉門會議「統一口徑」，並對支持反送中運動的西方國家提出正式抗議。

◎統戰組織與黑幫

在港中邊界部署大批武警，官媒也高調報導其鎮暴操演加以恫嚇。中國還可運用長期培養的親中商界、工會組織、學生及海外僑民團體等統戰組織，及與中國有淵源的黑道組織，以暴力恫嚇示威者。

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