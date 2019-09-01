保護示威者 Telegram關閉電話配對

2019-09-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕路透八月卅一日獨家引述知情人士指出，香港「反送中」示威者賴以聯繫及動員的加密通訊軟體Telegram，數日內將推出更新版本，讓用戶得以關閉電話號碼配對功能，避免遭到中國當局「鑽漏洞」識別身分。

「反送中」港人大多透過Telegram上逾一百個聊天群組來獲取示威動員消息、臥底警察情報，以及進入特定藏身處的「通關密語」等。然而，聊天群組通常向所有用戶開放的特性，似乎成為漏洞。

例如，Telegram允許用戶透過輸入電話號碼，透過配對號碼與用戶名稱，迅速搜尋手機通訊錄中的其他用戶，但在這種情況下，中國當局只須要求當地電信公司提供電話號碼持有人名單，就能得知用戶的真實身分。事實上，Telegram已偵測到香港或中國當局利用上傳電話號碼，來搜索示威者的證據，只是還不清楚是否已成功鎖定示威民眾。

因此，Telegram預計推出更新版，讓用戶可選擇停用電話號碼配對功能，以免遭到國安人員監視。Telegram執行長度洛夫六月就曾指出，該程式遭逢「國家級行為者」的「分散式阻斷服務攻擊」，伺服器被大量垃圾請求癱瘓，而跡象顯示源頭來自中國。

另一方面，同為「反送中」訊息交流平台的連登網路討論區（LIHKG），則在八月卅一日上午八時起，遭到「前所未見」的大型「分散式阻斷服務攻擊」，網頁版連線速度不穩，手機應用程式更顯示「網路連接失敗」，經搶修後才在接近中午時逐漸恢復正常。

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