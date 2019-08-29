唯一候選人 首位梵蒂岡任命中國主教產出

2019-08-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕梵蒂岡與中國政府去年九月就糾纏數十年的主教任命問題達成臨時性協議後，雙方一致認可的首位中國主教也在近日正式產出：在天主教教宗方濟各委任下，安東尼．姚順神父廿六日受命出任內蒙古集寧教區主教。除了姚順晉牧，中國教會廿八日也迎來中梵雙方認可的第二位新主教：陝西省漢中教區胥紅偉神父獲祝聖為教區助理主教。

聖座新聞室主任布魯尼（Matteo Bruni）表示，他確定「獲祝聖的安東尼．姚順主教接受了教宗的任命」，為中梵去年簽訂臨時協議的主教任命架構下首例。

不過，廿六日只宣讀接受中共領導之中國天主教主教團本月十二日所發批准書，未另外宣讀教廷的任命狀。

同額競選 姚順首輪就出線

根據天主教亞洲通訊社（天亞社），上述兩人四月分別由各自教區的首輪選舉出線，皆為同額競選的唯一候選人，但漢中教區助理主教選舉現場，出現大批當局人馬，看好胥紅偉為「愛國愛教的新起之秀」，安排「只有一位候選人，必須選他，不然不准再傳教」，而不聽命當局的「地下」神父臨時「被失蹤」而未能投票。進場安全檢查與限制也比集寧教區「卡得比較嚴」，且入場與會者須實名登記。

姚順則是接下前年六月病逝的前任主教劉世功遺缺，獲教宗任命其實「據說有好幾年」。教會人士表示，「絕大部分主教候選人是梵方早已任命，再舉行假選舉，大家心照不宣之下選出已委任人選。這種做法在協議之前已存在，所以簽不簽協議是一樣的。至於說選舉後再由教宗確認，更是開玩笑的事。」

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