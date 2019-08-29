拚硬脫歐? 英相延長國會休會

2019-08-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕脫歐派的英國首相強森廿八日宣布，目前休會中、原訂九月初重新開議的英國國會，將延至十月十四日再重新開議。由於該日期距離十月底的英國脫歐最後期限僅剩兩週，留歐派國會議員怒斥強森明顯意在避免國會否決他的脫歐計畫，延後國會開議是「憲政暴行」、「政變」與「宣戰」。

強森表示，已要求名義上的國家元首英國女王伊莉莎白二世在十月十四日發表國會開議演說，意味目前休會中的國會，要十月中旬才會重新開議。英國國會目前正值暑期休會，原訂九月三日重新開議；但根據慣例，國會並不會在九月初就重新開議，而會配合英國三大主要政黨在九月十四日到十月二日之間的年會，延宕至十月初才重新開議；但強森一口氣將國會開議時間延至十月十四日，還是比過去慣例多了十二天。

強森被控阻國會辯論

留歐派議員聞訊大怒，認為強森意在讓留歐派國會議員沒有時間阻撓他的脫歐計畫，甚至痛批上個月才登上首相寶座的強森是獨裁者。國會下議院議長貝爾考（John Bercow）就說，強森延宕國會開議日是「憲政暴行」（constitutional outrage），政府事前完全未就延後開議跟他聯繫；國會延後開議的目的，顯然就是要阻止國會辯論脫歐與執行形塑國家道路的職責…「國會停擺是對民主進程的冒犯」。但強森否認延宕國會開議為阻撓國會扼殺他所提的脫歐協議，認為時間上足夠國會就脫歐協議進行辯論。

工黨黨魁柯賓指責強森的作法威脅民主，並立刻致函女王表達關切，他也揚言國會將會先立法阻止強森，接著再提出不信任案，務必要強森為他的行為負責。然而，美國總統川普透過推特放話，指柯賓很難推動不信任案，因為強森「正是英國所期盼的，也將會證明是一位偉大的人」。

強森將於十月十七、十八日代表英國出席最後一場歐盟高峰會，屆時將敲定英國是有協議脫歐還是硬脫歐。無協議脫歐將導致英國與歐盟各國在貿易、關稅、人員流動上陷入混亂。

英國國會過去曾三度否決前首相梅伊與歐盟所達成的脫歐協議，最後導致梅伊下台；而接替梅伊上台的強森則堅持，無論有無協議，英國都必須在已兩度延宕的脫歐最後期限十月卅一日脫歐。英國六個在野黨廿七日同一陣線反對硬脫歐，留歐派議員希望能繼續掌控議會議程，透過立法強迫強森尋求再度延後脫歐。

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