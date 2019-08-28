形同戒嚴 林鄭擬祭緊急法打反送中

2019-08-28

稱警僅使用「最低武力」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭看不到解決曙光，警民衝突更是愈發激烈。香港特首林鄭月娥廿七日表示，示威暴力已升級到目無法紀的程度，但港府仍有信心自行處理紛爭。對於外傳港府擬採「消耗戰」，盡可能逮捕示威者，以及擬動用做法形同戒嚴、俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》，林鄭均未明確回應，僅暗示政府有責任檢視任何「止暴制亂」的法治手段。

林鄭廿七日出席行政會議前召開記者會，針對廿四、廿五日的觀塘和荃葵青遊行指出，示威者的暴力行為升級，出現更多致命武器，甚至破壞商店和智慧燈柱等。林鄭強調，外界不能將暴力美化及合理化，政府也將對暴力零容忍。至於有員警廿五日面對示威者時開槍示警，她則重申警方面對暴力狀況，僅使用「最低武力」。

可直接宣布禁用通訊軟體

對於「反送中」五大訴求，林鄭聲稱，政府不是「不回應」，而是「不接受」；港府已暫緩「逃犯條例」修訂，不能再接受其他訴求。她還說，並非因為警方反對才拒絕成立獨立調查委員會，而是已有「獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）」存在。不過，監警會主席梁定邦日前表示，監警會並無調查權，只能審視投訴個案，且相關報告主要檢討警方手法和管理問題，不會涵蓋個別員警操守。

值得注意的是，「星島日報」廿七日引述消息報導，港府研判抗爭情勢惡化，必須援引《緊急情況規例條例》，由特首會同行政會議，繞過立法會直接宣布打擊示威的法例，包括對示威者用來組織行動和溝通訊息的加密通訊軟體Telegram加以禁止；逮捕、羈留民眾，並將其驅逐出境；授權搜查民眾住處等。據報導，相較於開放人民解放軍入城，「緊急法」對民眾造成的心理衝擊較低。

打消耗戰 抓光人待抗爭潰散

但林鄭對此含糊回應，港區全國人大代表譚耀宗則支持林鄭動用該法，以防暴力事件升級。然而，本身是律師的民主黨立法會議員涂謹申痛批，在「反送中」風波下，香港的獨立關稅區地位已岌岌可危，倘若實施「緊急法」，連和平集會的權利都取消，等同讓香港陷入戒嚴，呼籲北京當局小心應對港府的舉動，否則後果「可大可小」。

另外，「香港01」引述建制派消息指稱，港府短期內不可能回應民間五大訴求，「任何一項都不會」，因為即使應允其中一至兩項訴求，示威者也不會就此罷手，故「一動不如一靜」，轉與示威者打「消耗戰」，盡可能地拘捕激進示威者，「抓到無人為止」。港府擬等待「勇武派」被抓光、激進示威潰散，才會考慮是否成立獨立調查委員會。

林鄭支持率剩24.6分 再創新低

香港民意研究所二十七日發佈最新民調數據，顯示香港特首林鄭月娥民意支持率再創新低，僅得二十四．六分，民望淨值則為負五十九％，港人對港府的滿意率淨值亦跌至負六十三％，均創下一九九七年主權移交中國以來歷屆政府新低。

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