海底火山噴發浮石筏 助大堡礁重建

2019-08-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南太平洋島國東加附近的海底火山本月初噴發，火山噴發時所生成的大量「浮石」漂浮海面，組成面積約一五○平方公里（相當於兩萬座足球場大小）的「浮石筏」（pumice raft）。這片「浮石筏」現正朝著澳洲移動，預估未來七至十二個月內，將相繼抵達澳洲海岸，為大堡礁帶來包括藤壺、珊瑚、螃蟹等數以百萬計的海洋生物，協助重建大堡礁生態。

約半個台北市大小 漂向澳洲

火成岩「浮石」因能在水面上漂浮而得名，它由岩漿急速冷凝而成，比重小，岩體呈多孔狀，氣孔體積幾乎能占總體積的七十％以上。「浮石筏」指的是成群密集漂浮在海面上的浮石堆，遠看宛如一座漂移的島嶼；由於浮石上有許多孔洞，可供海洋生物在其中生長，「浮石筏」就像海洋生物的特快車，可為出現白化現象的珊瑚礁帶來健康的珊瑚。

美國國家航太總署本月九日率先透過衛星影像，觀測到南太平洋「浮石筏」的蹤跡。其後，一對澳洲夫婦侯特（和布瑞爾十六日在斐濟周遭海域巧遇「浮石筏」，並將這段經歷公開在社群媒體上，引發熱議；他們指出，海面上的浮石厚達十五公分，灰黑色的一大片，需要駕船六至八小時才能穿過「浮石筏」。

侯特和布瑞爾說，駕船穿過「浮石筏」期間，船舵有時會被浮石卡住，船速必須放慢；他們隨即示警周遭海域船隻小心航行，並向昆士蘭科技大學地質學家布萊恩提供相關影音及浮石樣本。布萊恩表示，這片「浮石筏」預計經過新喀里多尼亞島、萬那杜，最後抵達澳洲東岸；根據研究，它將能為大堡礁帶來健康的珊瑚及其他海洋生物。

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