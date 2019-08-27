北京施壓 香港航空業傳200人黑名單

2019-08-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，香港職工會聯盟主席吳敏兒指出，目前香港航空業已有十四個因政治因素而遭解僱或「自動請辭」的案例，其中至少八宗僅憑在社群媒體「臉書」上發表的內容就「以言入罪」，更有案例是根本沒有臉書帳號也遭解僱，全部案例都未按正常程序進行紀律聆訊。她批評，中國當局動用國家級壓力強迫企業交人，已展開航空業界的「大抓捕」！

但香港媒體報導，迄今已公開被解僱或「被離職」的航空界員工共有至少十六人，但實際人數肯定遠多於此，有不少個案尚未曝光。多名國泰航空員工透露，盛傳該公司已草擬一份兩百人的黑名單！中國民航局九日向國泰航空公司發出重大安全風險警示，要求禁止「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，有過激行為的人員」在飛往中國的航班上執勤，隨即有該公司職員遭解僱，包括國泰航空所屬「國泰港龍航空」工作逾十七年的高級艙務長、港龍空勤人員協會主席施安娜。

因政治因素被「以言入罪」

華爾街日報廿五日也指出，由於中國施壓，在香港營運的企業，試圖在中國政府提出的要求，與許多員工及支持反送中抗爭的港人情緒和意見之間取得平衡。自中國國務院港澳事務辦公室和北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）七日在深圳召集港區人大代表和政協委員舉行座談會後，香港商界要人、企業集團與跨國金融企業隨即刊登廣告，表態支持港府。據報導，匯豐控股、總部在紐約的花旗集團和其他銀行與企業集團高層，九日被要求和香港特首林鄭月娥開會商討解決當前香港經濟問題之道。

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