港警發射實彈 12歲童也被捕

2019-08-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」抗爭第十二週，警民衝突持續激化！二十四日觀塘區遊行，二十五日荃灣、葵涌、青衣等區的遊行與集會，示威者都與警方爆發嚴重衝突。警方二十五日首度出動水砲車驅離示威者，並有警員在遭示威者包圍攻擊下，首度發射實彈示警。警方二十六日辯稱，發射實彈係因「為平定暴亂必須開槍」。

警辯稱前日開槍是為平定暴亂

警方證實，二十五日衝突有十五名警務人員、四十一名民眾受傷送醫，其中十五人尚未出院；留院治療者包括在警民衝突期間被捕的一名十二歲男童。該名男童二十五日晚間七時在楊屋道、荃立坊附近遭鎮暴警察拘捕，警方以索帶將他的雙手反綁，喝令他蹲下，造成男童手肘擦傷流血。

香港媒體報導，有許多民眾無端遭到警方肆意逮捕、拘留。六十二歲的退休警察伯罕司基（Jan Bochenski）指出，四日晚間他在九龍灣的住家附近遭遇鎮暴警察清場，他與三十名路人短暫逗留觀看，隨即遭到警方盤查，確認他是香港人後予以拘捕，關押在十五人的牢房內，四小時後才同意讓他打電話給家人和律師，他總共被拘留三十個小時才獲釋。

香港警察公共關係科高級警司江永祥二十六日下午證實，警方在二十四日至二十五日警民衝突期間，共拘捕八十六名涉及非法集結、襲警、藏有攻擊性武器等罪，年齡介於十二歲至五十二歲的民眾。

民主黨立法會議員尹兆堅質疑，警方在荃灣楊屋道封路阻礙交通，疑似「自導自演」，企圖製造困獸猶鬥的衝突場面，導致情況不斷升溫，是「不理想的惡性循環」。此外，他在現場發現某些衝在前面的示威者都不和其他人交流，且率先放置障礙物封路，有可能是員警喬裝的示威者。

香港保安局長李家超則辯稱，警方是在逾一百名暴徒不停襲擊的「人身安全受威脅下拔槍警告」，「鳴槍合法、合理」。

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