巴布亞學生反歧視爭獨立 印尼派兵斷網

2019-08-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕印尼西巴布亞省（West Papua）本週起連日爆發示威，起因是十七日印尼國慶日當天，位於爪哇島第二大城泗水一所大學的西巴布亞學生，遭印尼民族主義份子以「豬」、「狗」及「猴子」等歧視字眼辱罵，學生憤而毀損印尼國旗，印尼警方衝進大學宿舍逮捕四十三人。十九日起，西巴布亞與巴布亞兩省多地爆發抗議，主張獨立的民眾縱火焚燒建築物，與警方爆發衝突。印尼當局廿二日宣布，已切斷動亂地區的網路，並增派逾千名軍警前往當地維安。

印尼首都雅加達廿二日也傳出學生示威，近百名西巴布亞學生戴著象徵分離主義的「晨星旗」頭帶，在市區街道、軍隊總部及總統府等地遊行，高呼「自由巴布亞」等口號，抗議種族歧視，鼓吹獨立自決，與警方爆發激烈衝突。

西巴布亞省法克法克鎮廿一日也發生騷亂，示威者縱火燒毀市場、搗毀商店與提款機。此外，巴布亞省的查亞普拉，以及西巴布亞省的曼諾瓦里、梭隆市及提米卡市也傳出暴力抗議。

位於紐幾內亞島西部的西巴布亞省及巴布亞省，是印尼最東端的領土，當地曾是荷蘭殖民地，種族、文化與印尼人迥異，印尼警方逮捕學生，引發針對當地南太平洋民族「美拉尼西亞人」（Melanesian）的爭議。紐幾內亞島東部則是巴布亞紐幾內亞獨立國。

增派一千兩百名軍警進駐

為此，印尼當局連日降低動亂地區的網路速度，廿一日晚間完全斷網。當局還增派約一千兩百名軍警部隊，進駐曼諾瓦里及梭隆市。印尼國家警察發言人指稱，軍警人員未配備實彈，情勢大致掌控，若情勢升溫，將再加派人力。

印尼於一九六○年代脫離荷蘭獨立，隨後根據聯合國六九年安排的爭議性公投結果接管巴布亞地區，當地獨立運動已醞釀數十年。

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