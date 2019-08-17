打臉港府 港警否認情勢失控

2019-08-17

港警：香港警力充足 不需中國武警介入

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港警方能否處理這波「反送中」動盪，被視為北京是否出動武力介入香港的關鍵。港警三名高階警官匿名接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等西方媒體訪問，駁斥港府高層所稱香港正在失控的說法，也稱未見證據顯示外國政府金援或慫恿示威。香港十六日起一連三天有多場示威行動，經過上週機場暴力事件遭外界批評後，週末示威能否再度號召大批支持者，是檢視這場抗爭能量存續的關鍵挑戰。

反送中週末再上街 檢視抗爭能量存續

根據前述三名警官指出，港府目前僅動用三萬警力中約三千人投入前線處理抗爭，「我們有充足資源因應」；港警從未與中國安全部隊一起演練、也沒討論過中國派出解放軍的情況，但是承認現有準則對此無明確指示。

不過，中共黨媒「環球時報」十六日發出題為「華盛頓休想在香港問題上恫嚇中國」社論，指武警近日在深圳集結是「發出清晰警告」，若「騷亂」變本加厲，中央不可避免將依法直接採取措施，北京行動與否的前幾項考量，不包括華府與西方的態度；社論又說，「香港的事情成為不了一九八九年北京政治風波的翻版（指六四事件）」，華府別想用三十年前的情況恐嚇中國，現今中國能力早已不可同日而語。

週五晚間學生團體集會 6萬港人力挺

十六日晚間學生團體在中環遮打花園舉行「英美港盟、主權在民」集會，有多達六萬人參加。集會呼籲英國確認中國違反《中英聯合聲明》、英美各自制訂香港民主及人權法案，制裁損害香港自治、民主自由者，凝聚本土和國際力量抵抗專制政權。

現場播出英國會議員、工黨副主席華生（Tom Waston）及流亡德國的港社運人士黃台仰談話視訊。華生指逃犯條例修訂完全違反中英聯合聲明，「我們不能接受」；黃台仰說，港人清楚展現出「香港不是中國」，這是「新時代香港人的革命」，希望有一天回到屬於香港人的香港。

至於十七日的「光復紅土」遊行申請人經上訴，獲得公眾集會及遊行上訴委員會批准以替代路線進行。

民間人權陣線聯盟（民陣）所發起的十八日中環「止黑暴，制警亂」遊行，警方只同意集會；民陣的上訴十六日遭駁回，民陣副召集人陳皓桓批評警方打壓及離譜。民陣召集人岑子杰稱判決早可預期，但仍呼籲民眾當日務必前往維多利亞公園集會，以和平理性非暴力方式，逼迫特首林鄭月娥回應五大訴求。國際特赦組織香港分會策劃幹事于愷絹驚訝向來和平理性的民陣遊行也遭警方禁止，她說，警方最近不斷反對遊行，違反「公民權利和政治權利國際公約」，並提醒警方，越打壓集會自由，民眾反彈情緒更大。

九成中學生支持 九月開學後每週一罷課

反對修訂逃犯條例的中學生、青年團體和香港眾志共同組成的「中學生罷課籌備平台」發起九月二日起每週一罷課，十六日公佈約兩萬名中學生民調，九成支持罷課。

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