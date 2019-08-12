柯林頓滅口色魔富豪？ 川普轉貼散佈

2019-08-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕與上流社會交好、被控仲介賣淫而在押候審的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），十日在獄中上吊自盡，導致大批受害者無法透過法律途徑討回公道，更讓本已充斥網路的陰謀論更為猖獗，例如指稱艾普斯坦並非自殺，或此為假新聞；就連向來對陰謀論很買單的美國總統川普，也轉推艾普斯坦是被前總統柯林頓滅口的謠言。美國司法部和聯邦調查局（ＦＢＩ）已對艾普斯坦死因展開調查。

艾普斯坦 在獄中上吊自盡

六十六歲的避險基金經理人艾普斯坦往來無白丁，曾與包括柯林頓、川普以及英國女王次子安德魯王子等政要、富豪與名流往來，但其私生活淫亂，曾性侵多名未成年少女，十多年前就曾因誘拐未成年少女被起訴，卻因秘密認罪協議僅服刑十三個月便獲釋。上月，艾普斯坦被依販運未成年人賣淫與共謀犯罪的聯邦罪名起訴，最重可能判四十五年徒刑。艾普斯坦否認犯行，被囚禁在紐約監獄等候明年審判，。據悉，艾普斯坦之前曾被發現脖子上有瘀青傷痕，疑似曾企圖自殺，上月底才被獄方從自殺風險觀察名單除名。

艾普斯坦與上流社會的關係，正是這波網路謠言的重點。前述艾普斯坦的脖子瘀傷，便成為謀殺未遂的事證，「上面的人要艾普斯坦死」。不少陰謀論質疑，政要們對艾普斯坦的性犯罪到底知道多少？川普與柯林頓均否認對艾普斯坦的犯行知情，但川普也加入助長艾普斯坦之死陰謀論的行列，推文轉推諧星兼支持者威廉斯（Terrence Williams）一篇毫無根據的貼文，指稱艾普斯坦之死與柯林頓有關。

威廉斯的貼文聲稱，艾普斯坦握有與柯林頓有關的情報。推文還附上一段兩分鐘的影片，說道「不知道為什麼，握有跟柯林頓夫婦有關情報的人，最後都小命不保。」川普還轉推一則指控艾普斯坦犯罪的朱弗里（Virginia Guiffre）證詞，提及柯林頓曾造訪艾普斯坦的私人小島，但柯林頓的發言人此前已予否認。

其他陰謀論也破綻百出，如指稱艾普斯坦十多年前之所以能靠秘密認罪協議脫身，是因當時的總統歐巴馬要保護柯林頓，但事實上艾普斯坦的秘密認罪協議敲定時，在朝的是共和黨總統布希。

（生命線協談專線︰1995）

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