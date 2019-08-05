美防長：反對中國破壞印太穩定

2019-08-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕甫於七月廿三日履新的美國國防部長艾斯培（Mark Esper）四日在澳洲表明，美方堅決反對中國令人擔憂的挑釁、破壞印度︱太平洋地區穩定的行為模式，包括使「全球公域」（global commons）武裝化，利用掠奪性的經濟和債務取得主權交易，以及推動國家支持竊取其他國家的智慧財產權。全球公域係指諸如公海、大氣層、外太空與南極地區之類的國際、超國家及全球資源領域。

國務卿批中金援外交

美國國務卿龐皮歐及首度以防長身分出訪的艾斯培，出席在雪梨舉行的年度「美澳部長諮商會議」（ＡＵＳＭＩＮ）。艾斯培在會後的記者會中強調，美國堅信沒有任何國家可以或應該主宰印太地區，美方也正與盟邦和夥伴合作，因應該地區迫切的安全需求。當任何一個國家企圖以他國的利益為代價，重新形塑該地區，使之對其有利時，美國將不會袖手旁觀。

龐皮歐則指出，美國現在不是要求各國在美、中之間選邊站，因為「這並非美方的作風」。國家間的合作會帶來互利，而非一方是贏家、另一方恐怕是輸家的「零和遊戲」。路透報導，他這番話旨在批評中國對南太平洋島國的金援外交，即華府形容為類似高利貸的「發薪日貸款外交」（payday loan diplomacy）。

龐皮歐還當著澳洲外長佩恩（Marise Payne）與防長雷諾茲（Linda Reynolds）的面提到，美澳兩國都關切中國將其在南海的人造島礁軍事化，關注中國使其友邦陷入債務及貪污泥淖的投資。龐皮歐還說，甚至在美國「恍然大悟」前，澳洲就「單獨且勇敢地」提高對中國野心的關切。

ＡＵＳＭＩＮ始於一九八五年，卅四年來一直是美澳兩國共同戰略、外交及國防政策的主要論壇。美澳外長和防長四日矢言，將強化對中國在印太地區活動的反制。澳洲外長佩恩七月底透露，美國計畫在澳洲建立更多軍事設施，以抗衡中國企圖強化在太平洋地區的影響力，只等美國國會批准撥款給美國海軍兩億一一五○萬美元（約六十六億七千萬台幣）。

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