「香港ＰＴＴ」連登 成反送中指揮中心

2019-08-05

不靠特定領袖 民眾透過討論區串聯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」指出，邁入第三個月的「反送中」運動，以「無大台」（沒有主要領袖）為特點，許多民眾都是透過有「香港PTT」之稱的連登討論區（LIHKG）交流情報，並針對示威提出建議，使這個網路平台成為這場民主運動的溝通和指揮中心。

連登討論區在二○一六年底開始運作後，迅速成為港人議論政治問題的平台。在此次「反送中」運動期間，六月九日和十六日的兩次百萬人遊行、六月十二日和廿一日的佔領政府機構行動、公眾募資向國際媒體刊登廣告，乃至即將於五日登場的全港罷工、罷市、罷課行動，連登皆扮演重要的文宣和組織角色。

用戶發文後，其他人可按下支持（upvote）或反對（downvote），並留言回覆，受到愈多支持的貼文，愈容易出現在首頁，有助於示威行動凝聚共識。儘管論壇以本地用戶和廣東話為主，但曾有人特別發表主題，號召眾人將各種文宣資訊，包括長輩圖、創意標語等，翻譯成多國語言，並傳播至美國網路分享平台Reddit等外國論壇，擴大能見度。

最重要的是，連登雖要求用戶必須以網路服務供應商（ISP），或高等教育機構提供的電子郵件信箱註冊帳號，但又不會要求用戶揭露任何私人資訊，包括真實姓名等，方便不願在現實生活中發表意見、卻又急欲發聲捍衛自由的人參與。不過，當局仍有可能藉由搜查令取得用戶資訊。

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