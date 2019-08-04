美加速在亞洲部署新飛彈

2019-08-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）三日表示，華府將在「數月內」於亞洲部署新的中程飛彈，藉此抗衡中國崛起。在此同時，才剛宣布退出多年前與前蘇聯簽署的中程飛彈條約的美國總統川普，旋即表示，將推動與俄羅斯及中國簽署一個新的限制核武協議。

艾斯培是在上台後的首趟外訪行程、出訪亞洲各國一週的飛行途中，作出上述表示。艾斯培說，美國二日退出一九八七年與前蘇聯簽署、隔年生效、要求雙方各自銷毀中程彈道飛彈的「中程核飛彈條約」（INF）後，享有部署武器的自由；在被問到美國是否考慮於亞洲地區部署新的中程傳統武器時，艾斯培說，「會，我會這麼做」。艾斯培還說，華府會儘快部署，但也可能需時數月，畢竟一切要依計畫及盟邦討論而定；艾斯培也沒有透露可能的部署地點。

針對此舉可能會觸怒與美國爭奪亞洲霸權的中國，艾斯培說，北京當局應該沒什麼好意外的，畢竟美國打算在亞洲部署新飛彈，已經談了好一陣子；再說，中國八成武器儲備都是中程核武系統，那美國想在亞洲擁有類似武力，也不值得大驚小怪。艾斯培同時強調，美國無意掀起新一波軍備競賽，美國只是為發展歐洲戰區及印度太平洋戰區所需武力，採取正確步驟。

中程核飛彈條約被視為全球武器管制架構的基石，但華府認為，該雙邊條約僅規範美俄、縱容其他國家（即中國）研發中長程飛彈，因而在二日以俄羅斯早已違反該條約多年為由，正式宣布退出。

紐時報導 美即將試射新型中長程飛彈

川普在宣布退出中程核飛彈條約當天稍後被記者問到，如何在該條約失效後避免軍備競賽再起時表示，解決之道就是拉中俄兩國再簽新的協議。川普說，美、俄、中是全球核武前三名，這類限制核武條約勢必要納入中國；川普宣稱已與中俄提及此事，中俄皆「相當興奮」，「我認為我們遲早會達成協議」。但中國早已表明，不會參加這類多邊協議；此外，中國外交部二日對川普宣布退出中程核飛彈條約，表示遺憾與反對。

中程核飛彈條約禁止射程在五百至五千五百公里的所有核子、傳統飛彈，但海基武器除外。根據紐約時報報導，美國在幾週內就會開始試射新型中長程飛彈，可能是海軍戰斧巡弋飛彈的陸基版；若一切順利，一年半後就可部署第一批該型飛彈。戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務專家葛來儀評估，新型飛彈最可能部署在日本。

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