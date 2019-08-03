沒有搜索令 港獨陳浩天被捕

2019-08-03

港警處理竊盜案 意外查獲反送中物資倉庫

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港警方指稱，一日在新界地區的沙田區查獲弓箭、汽油彈成品及其原料和含大麻成分的精油，並在現場拘捕年齡介於廿四至卅一歲的八人，其中一人是去年九月遭香港政府列為非法組織、禁止運作的「香港民族黨」前黨魁陳浩天。另一方面，美國總統川普一日在白宮答覆記者提問時，形容香港延燒近兩個月的反對修改「逃犯條例」相關抗爭為「暴亂」（riot），還說「那是香港與中國間（的事），因為香港是中國的一部分」。

香港民族黨成立於二○一六年，主張香港「唯有脫離中國，才是港人的唯一生路」。陳浩天該年競選立法會議員時，也因主張港獨而遭取消參選資格。

港警聲稱，轄區員警一日晚間九點在沙田「火炭」工業區處理一宗闖空門竊盜案時，於一棟工業大廈的停車場，發現四名推手推車的男子，車上有香港近來示威抗議中常見的壘球棒、護具、護甲、通訊器材、擴音器和鋼珠，由於提不出「合理辯解」，隨即以「藏有攻擊性武器」為由，拘捕四人。

7男1女被逮 百人圍警署

員警緊接著強行進入該大廈其中一戶，搜出兩把弓、六支箭、一枚汽油彈與一些可製成汽油彈的原料及前述精油，另拘捕一女三男。警方表示，該戶疑為供應反送中示威者物資的倉庫。警方並坦承，此次係在未持有搜索令情況下入內搜索，所引用的法條為「警隊條例」相關規定。另依據「刑事罪行條例」，若無法證明爆炸物係出於合法目的，可處十四年有期徒刑。

逾百名大多穿黑衣的示威者聞訊，約當晚十一點包圍沙田警署。得知陳浩天在沙田區馬鞍山警署後，即轉而包圍該警署，直到二日凌晨約三點，才遭鎮暴警察驅散。警方二日下午押陳回到其住所蒐證時，他高呼「香港人加油」、「無懼白色恐怖，別怕被捕。只有眼前路，沒有身後身」等口號。二日晚間十時過後，再有約百名示威者於警署外聚集，高呼「時代革命，光復香港」，並以黑漆對警署牆壁塗鴉，雙方再度對峙。

反送中燒2月 川普稱暴亂

川普一日被記者問到是否擔心中國出手介入反送中抗爭時表示，香港已經歷「好長一段時間的暴亂」，他並不知道中國的態度，「他們（中方）得自己去處理」，「他們不需要建議」。對此，中國外交部發言人華春瑩二日讚揚川普這次「至少有兩句話說的是對的」。

在曼谷出席東協會議的美國國務卿龐皮歐二日表示，他希望香港的情勢不要以暴力的形式發展，美國希望香港人民的意志和聲音能被聽見，川普總統的態度就是希望中國「做對的事情」。

英國外交大臣拉布在與中國外長王毅於曼谷會晤後，重申一九八四年中英簽署的聯合聲明，呼籲中國尊重香港的和平抗議活動。這也是英國新首相強森政府首度就香港局勢發表評論。

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