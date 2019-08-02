美民主黨初選辯論 拜登扳回一城

2019-08-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前副總統拜登（Joe Biden）七月卅一日在二○二○年民主黨總統候選人黨內初選的辯論會上，針對醫療保險、移民與司法改革等議題，遭遇欲將其拉下領先者寶座的對手猛烈攻擊；但相較於六月底第一場辯論會上一路挨打，這回準備充分的拜登精彩回擊，還被部分美國媒體評為當晚最大贏家。

民主黨第二場電視辯論會仍因人數眾多而分成兩晚，地點是密西根州底特律；拜登依抽籤結果在第二晚登場，同台對手包括被列入領先群的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），以及台裔企業家楊安澤等。或許是從首場辯論會學到教訓，拜登這回的口氣更尖銳，與上回辯論時緊咬他不放的賀錦麗針對醫療保險議題纏鬥不休，甚至嘲諷賀錦麗「含糊其辭」的醫保計畫，無法打敗前總統歐巴馬的歐版健保，因為賀的計畫無法如其所言，不對中產階級增稅或剷除私人保險計畫。

當賀錦麗重提拜登當年在參議院時，曾與種族隔離主義者合作的舊事，拜登反批賀錦麗過去擔任加州總檢察長期間，洛杉磯與舊金山學區是全美種族隔離最嚴重的兩個學區，但賀錦麗沒有任何作為。

當非裔的新澤西州參議員布克（Cory Booker）批評拜登過去在國會推動的犯罪法案導致非裔男性入獄比例高得驚人時，拜登反咬布克過去擔任市長時的警察局曾因侵犯民權而遭到聯邦調查；拜登還批評前歐巴馬政府閣員卡斯楚（Julian Castro）主張非法越界除罪化，堅稱非法越界就是違法。紐約時報評論，拜登的回應顯示，他在部分民主黨人愈趨極端之際，站穩中間溫和派立場。

除了黨內互打，拜登也對近來頻頻批評少數族裔的總統川普開砲，宣稱樂見當晚登台者的多元種族背景（非裔、西裔、亞裔、女性），「總統先生，這就是美國，我們因多元而壯大。」

拜登不但在卅一日的辯論中表現不俗，也被視為卅日辯論首晚的贏家。卅日的重頭戲，是佛蒙特州參議員桑德斯與麻州參議員華倫的對決，但評論者認為，在這場民主黨激進左派與溫和派的唇槍舌劍中，最大贏家是當晚沒上場的拜登。

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